Do México para o Recife, ONG transforma a vida de crianças dos Coelhos e Joana Bezerra

A ONG Sonhar Acordado, que tem outras sete filiais espalhadas pelo Brasil, promove mensalmente atividades lúdicas e culturais para crianças em situação de vulnerabilidade social

ONG realizará ações para o Natal 2025 no próximo dia 13 (DIVULGAÇÃO)

Foi em uma conexão entre o Recife e o México que a ONG Sonhar Acordado chegou à capital pernambucana. Desde 2005, uma série de ações tem beneficiado crianças de 5 a 11 anos dos bairros dos Coelhos e de Joana Bezerra, na área central da cidade, por meio de atividades lúdicas e culturais desenvolvidas mensalmente.

Criado em 1998 por um grupo de jovens do Movimento Regnum Christi, de Monterrey, no México, a instituição desembarcou no Brasil em 2000, no Rio de Janeiro, e se espalhou por outras partes do país. Atualmente, conta com 8 filiais, sendo o Recife a única cidade do Nordeste beneficiada.

Foi por meio da observação da realidade das crianças no Recife que a ONG percebeu a necessidade de criar atividades sociais baseadas nos valores de convivência, esperança e protagonismo.

Entre as atividades desenvolvidas na ONG Sonhar Acordado, que atualmente atende 30 crianças, estão os programas Amigos para Sempre e Contando Sonhos. Por limitação de recursos financeiros, a sede do organização funciona no Instituto Nossa Senhora de Fátima, próximo à Praça Chora Menino, na área central do Recife.

O Programa Amigos para Sempre promove atividades lúdicas, esportivas e educativas, que contribuem para o desenvolvimento da alfabetização dos beneficiários.

Já o Programa Contando Sonhos visa o desenvolvimento criativo das crianças. Elas constroem, com os voluntários, uma história que, a cada final de semestre, é transformada em peça teatral e apresentada na própria organização.

Além das atividades desenvolvidas na própria sede, o programa Grandes Festas promove duas ações externas para os beneficiados. A primeira atividade do programa acontece no mês de junho, com o Dia de Sonho, no qual as crianças realizam sonhos de conhecer cinemas, museus e shoppings.

Já a segunda atividade do programa irá acontecer no dia 13 de dezembro, com a edição 2025 da Festa de Natal, que tem como tema este ano o “Natal Tropical”.

O evento, que também contemplará cerca de 30 crianças de outros projetos sociais parceiros, promove oficinas temáticas, atividades educativas, espaços de brincadeiras e integração, lanches especiais, momento de confraternização entre voluntários e crianças, além da chegada do Papai Noel tropical, que entregará os presentes de Natal.

Para promover essa segunda atividade do programa Grandes Festas, a ONG está arrecadando doações financeiras, alimentos, bebidas e brinquedos, além de buscar voluntários dispostos a ajudar no dia da festa.

Para se inscrever na ação, que acontecerá na Escola Técnica Estadual (ETE) Ginásio Pernambucano, no bairro de Santo Amaro, basta acessar o perfil do Iinstagram da organização ou fazer as doações presencialmente na sede.

“Todas essas ações são momentos especiais para as crianças, principalmente essas atividades externas, pois são situações completamente diferentes da realidade delas. Por isso, precisamos da ajuda de todos. É comum ver crianças impressionadas com elevador e escada rolante. São coisas consideradas irrelevantes, mas tem uma representatividade muito grande para essas crianças”, destacou a diretora local da ONG Sonhar Acordado, Kelly Amanda.

Dificuldades

Apesar de promover essa série de eventos, Kelly Amanda relata muita dificuldade na captação de voluntários e recursos financeiros, o que fez com que uma sub-sede em Olinda fosse fechada.

“A maior dificuldade da gente é na captação de voluntários para esse compromisso mensal, principalmente após a pandemia. Além dos voluntários, a questão de arrecadação de recursos financeiros fez com que nossas atividades fossem reduzidas aos poucos, ocasionando o fechamento da nossa sub-sede em Olinda”, explicou.

Mesmo com as dificuldades, a ONG Sonhar Acordado segue promovendo atividades ao longo desses 20 anos no Recife, modificando a vida das crianças e dos voluntários.

“Essas dificuldades não irão impedir de promover essa atividade que geram um impacto na vida das crianças. Muitas chegam sem perspectivas de futuro e se tornam cada vez mais confiantes. Além das crianças, os próprios voluntários são impactados, pois eles saem da suas ‘zonas de conforto’ e presenciam, de fato, a realidade ao seu redor”, finalizou Kelly Amanda.

