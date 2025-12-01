Confira a agenda de missas e procissão a uma semana do Dia de Nossa Senhora da Conceição

De segunda (1º) a sexta, serão relizadas seis missas diárias no Santuário da Conceição; três celebrações extras acontecerão no sábado e no domingo

Morro da Conceição (foto: Sandy James/DP)

Aberta a contagem regressiva de uma semana para o Dia de Nossa Senhora da Conceição, a ser comemorado no próximo dia 8 (segunda). O Morro da Conceição, no entanto, celebra a sua padroeira desde a última sexta-feira, quando a programação oficial foi aberta com a Procissão da Bandeira.

A expectativa é de que, a partir desta segunda-feira (1º), o Santuário de Nossa Senhora da Conceição ganhe ainda mais fiéis. Muitos deles antecipam a subida ao morro a fim de evitar a multidão presente no dia 8.

Pensando nestes fiéis, a Reitoria do Morro, responsável pela organização do evento, agendou missas em diversos horários. Desta segunda-feira até a próxima sexta, acontecerão diariamente seis missas: às 7h, às 9h, às 11h, às 12h, às 14h e às 16h (Solene).

Faz parte também da programação oficial, na sexta (5), a Santa Missa do Exército Brasileiro, que será realizada às 9h30.

Programação especial

O número de fiéis tende a aumentar bastante no final de semana. A Reitoria do Morro planejou uma programação especial para o sábado (6) e o domingo (7), que inclui missas extras, também celebradas no palco montado na Praça do Morro, além dos horários das missas realizadas no Santuário.

O palco receberá as celebrações às 8h, 10h e 15h, horários intermediários às missas do Santuário: 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h.

O Dia de Nossa Senhora da Conceição

No dia 8, data da celebração da padroeira, serão realizadas oito missas na palco em frente ao Santuário (às 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h) e outras oito dentro (1h, 3,h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h).

As missas ainda estarão acontecendo no Morro da Conceição quando a sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, Centro do Recife, começará a receber fiéis para a Procissão de Encerramento.

A concentração começa às 14h. Às 15h, o cortejo da fé deixa a PCR e segue pela Ponte do Limoeiro em direção à Avenida Norte, que será percorrida até a Estrada do Morro, chegando na Praça da Conceição.

O grande momento é a Solene Celebração de Encerramento da 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro, programada para as 19h.

No dia seguinte, a terça (9), o Santuário do Morro receberá missas pós-festas às 9h30, 15h e 19h30.

Números da Festa do Morro

A Reitoria do Morro divulgou os números da Festa de 2024 e a expectativa de fiéis para a deste ano:

2024

11 dias de festa: 2 milhões de pessoas

0h às 23h do 8 de dezembro:

No Santuário: 350 mil fiéis

Na procissão: 200 mil fiéis

Estimativa para 2025

11 dias de festa: 2,5 milhões de pessoas

0h às 23h do 8 de dezembro:

No Santuário: 500 mil fiéis

Na procissão: 300 mil fiéis