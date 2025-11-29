Após perseguição na BR-232, PRF recupera carro roubado no Recife há 20 dias

Motorista do veículo conseguiu fugir, mas o passageiro foi pego e alegou ter comprado o carro por R$ 20 mil em rede social

PRF identificou sinais de adulteração no carro recuperado na BR-232 (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite desta sexta-feira (29), um carro roubado há 20 dias no Recife. A ação, precedida por perseguição, aconteceu na BR 232, em Belo Jardim, no Agreste pernambucano.

Policiais rodoviários avistaram o motorista de um carro realizando ultrapassagem em local proibido e deram ordem de parada. O condutor desobedeceu e acelerou o veículo.

Após pegar uma contramão e dirigir de forma perigosa, o condutor e o passageiro desembarcaram do veículo e fugiram a pé. O passageiro foi alcançado e admitiu que o carro era dele.

O homem relatou que havia adquirido o veículo por R$ 20 mil, a partir de um anúncio em rede social, mas não soube informar o nome do vendedor.

Em consulta, a equipe identificou diversos sinais de adulteração e um registro de roubo.

O homem e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim. Ele poderá responder por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.