Mais de cem bairros do Grande Recife ficam sem água neste sábado; saiba quais são

Compesa identificou problema no sistema de cloração da Estação Pirapama e suspendeu abastecimento de água em áreas do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho

Sistema Pirapama, que abastece 35% do Grande Recife (Foto: Compesa)

No início da manhã deste sábado, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) divulgou um Aviso de Manutenção Emergencial, informando que o Sistema Pirapama estava suspendendo o abastecimento de água para áreas do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho.

No total são mais de 100 bairros afetados. Só no Recife, o número chega a 60. Outras 20 localidades de Jaboatão e todo o município do Cabo, com exceção de quatro bairros abastecidos por outro sistema.

Segundo a Compesa, foi detectado um problema no sistema de cloração da Estação de Tratamento de Água (ETA) Pirapama, obrigando a paralisação do abastecimento.

A expectativa da Companhia é de que Pirapama volte a funcionar normalmente até o final deste sábado. Quando isto acontecer, a distribuição de água será retomada gradualmente, conforme o calendário de cada área, segundo a note da Compesa.

Confira os bairros que ficam sem água neste sábado:



Recife (60)

Afogados, Aflitos, Areias, Bairro do Recife, Barro, Boa Viagem, Boa Vista, Bongi, Brasília Teimosa, Cabanga, Caçote, Coelhos, Curado, Derby, Engenho do Meio, Espinheiro, Estância, Graças, Ibura de Baixo, Imbiribeira, Ilha de Deus, Ilha do Leite, Ipsep, Jardim São Paulo, Jiquiá, Joana Bezerra, Jordão, Lagoa do Araçá, Lagoa Encantada, Madalena, Mangueira, Milagres, Monte Verde, Mustardinha, Paissandu, Pantanal, Parte da Encruzilhada, Parte do Cordeiro, Pina, Prado,

Rosarinho, San Martin, Sancho, Santo Amaro, Santo Antônio, São José, Setúbal, Soledade, Tejipió, Torre, Torrões (parte), Três Carneiros, UR-01, UR-02, UR-03, UR-04, UR-05, UR-10, UR-12 (Ibura/Recife) e Zumbi.

Jaboatão dos Guararapes (20)

Barra de Jangada, Cajueiro Seco, Candeias, Comportas, Curcurana, Dois Carneiros, Jardim Guararapes, Jardim Jordão, Jardim Prazeres, Lagoa das Garças, Loteamento Grande Recife, Massangana, Massaranduba, Muribeca, Piedade, Prazeres, Sotave, Tieta, UR-06 e Zumbi do Pacheco.

Cabo de Santo Agostinho

Todo o município, exceto Charneca, Gaibú, Novo Horizonte e Rosário, abastecidos por outro sistema.