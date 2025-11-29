Meia maratona: trecho da Avenida Boa Viagem será interditado neste domingo (30)

A CTTU anunciou esquema de mobilidade para o evento, que terá largada às 5h, no Parque Dona Lindu e seguirá por toda Avenida Boa Viagem

Radar instalado na Avenida Boa Viagem. Foto: Blenda Souto Maior/DP ()

O trânsito de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, sofrerá alteração neste domingo (30) devido à III Meia Maratona das Praias do Recife. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou um esquema de mobilidade o evento, que terá largada às 5h, no Parque Dona Lindu.

O trajeto seguirá pela Avenida Boa Viagem até a Avenida Brasília Formosa, onde os atletas farão o giro na rotatória para retornar ao ponto de partida. Durante o evento, a orla terá interdição total no trecho entre a Rua Armindo Moura e a Pracinha de Boa Viagem.

A partir desse ponto, os atletas seguem exclusivamente pela faixa da direita, permitindo o fluxo de veículos dos moradores da região na faixa da esquerda. A autarquia orienta os condutores a ficarem atentos à sinalização temporária, seguindo as orientações dos agentes de trânsito.

Segundo a CTTU. todos os bloqueios serão desfeitos progressivamente, conforme o avanço dos atletas. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.