Recife anuncia habitacional na Imbiribeira para 280 pessoas no valor de R$ 20 milhões
Obra do habitacional será feita com verbas do ProMorar e terá 80 apartamentos
Publicado: 28/11/2025 às 16:32
Projeto de novo habitacional anunciado pela Prefeitura do Recife (Foto: Divulgação)
A Prefeitura do Recife publicou, nesta quinta-feira (27), o edital de licitação para a construção de um novo conjunto habitacional no bairro da Imbiribeira. O projeto, financiado pelo ProMorar, custa R$ 20,3 milhões e será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade socioambiental.
O empreendimento terá 80 apartamentos e capacidade para abrigar cerca de 280 pessoas. Na mesma região, a gestão municipal executa dois conjuntos na Comunidade do Bem, somando 336 unidades habitacionais.
Localizado na rua Paris, próximo à comunidade Dancing Days, o edifício terá cinco pavimentos (térreo e quatro andares). Os apartamentos terão diferentes tipologias, chegando a 58 m². O terreno possui 2,1 mil m², enquanto a área construída totalizará 5,4 mil m².
Segundo o chefe do Gabinete do ProMorar, João Charamba, “a infraestrutura inclui sistema de saneamento de água e esgoto, coleta seletiva de resíduos e acessibilidade, contemplando as áreas comuns e os apartamentos acessíveis”.
O projeto também prevê áreas de convivência e lazer, com mesas e bancos de concreto e madeira, estacionamento, bicicletário e paisagismo com espécies ornamentais.
O secretário de Habitação, Felipe Cury, afirmou que “com recursos próprios, federais e oriundos do BID, a atual gestão executa a maior política habitacional da história. Desde junho, começamos as obras de seis habitacionais e entregamos o conjunto Papa Francisco”.