Linha Centro do Metrô do Recife volta a funcionar na tarde desta sexta (28)

Problema elétrico na rede aérea havia paralizado o sistema foi solucionado no começo da tarde desta sexta (28) e o Metrô do Recife retomou funcionamento nas suas 19 estações

Metrô do Recife transporta 9,7 milhões de passageiros por mês. Foto: Annaclarice Almeida/DP ()

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, no começo da tarde desta sexta-feira (28), que o problema na rede elétrica do Metrô do Recife foi resolvido e a Linha Centro voltou a operar normalmente em todas as suas 19 estações.

Na manhã desta sexta, a CBTU havia publicado nota nas redes sociais informando que um problema elétrico na rede aérea, identificado entre as estações Mangueira e Santa Luzia, da Linha Centro, na última quinta (27), não havia sido totalmente solucionado.

“Por esse motivo, a operação comercial foi iniciada hoje (28), às 5h, apenas com a Linha Sul em funcionamento. A Linha Centro permanece fechada”, disse o comunicado.

A Linha Centro do Metrô do Recife atende todos os dias mais de cem mil usuários da Região Metropolitana.