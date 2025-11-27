Pernambuco dobra geração de empregos e Recife lidera Nordeste em outubro

Entre as capitais do Nordeste, o Recife liderou a geração de emprego em outubro (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Pernambuco e o Recife encerraram outubro de 2025 com avanço na geração de empregos formais, segundo dados do Novo Caged. O estado criou 10.596 vagas no mês, enquanto a capital registrou saldo de 4.039 postos, o maior entre as capitais do Nordeste no período.

No acumulado de janeiro a outubro, Pernambuco chegou a 72.210 vagas criadas, número superior ao mesmo intervalo de 2024. Desde o início da atual gestão estadual, o saldo total é de 183.196 empregos. O resultado estadual foi impulsionado pelos setores de Construção, Indústria e Agropecuária. A Construção somou 14.270 vagas no ano, quase o dobro do registrado em 2024. A Indústria criou 9.153 postos, 28% acima do ano anterior.

A Agropecuária acumulou 3.187 vagas, ante 2.788 no mesmo período de 2024. O setor de Serviços segue com o maior volume de contratações no estado, com 40.696 vagas. O Comércio teve retração, com 6.006 vagas no ano, abaixo das 9.568 de 2024. Em outubro, homens e mulheres registraram crescimento na geração de postos: 6.425 vagas para homens e 4.171 para mulheres.

No Recife, o saldo de 4.039 novas vagas correspondeu a 38,11% do total registrado em Pernambuco. O resultado foi o melhor para o mês desde 2021 e colocou a capital como a quarta do país em geração de empregos em outubro, atrás de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. No mês, foram 22.269 admissões e 18.230 desligamentos, elevando o estoque de empregos formais para 580.932. O crescimento de 0,70% no município ficou acima das médias estadual (0,67%) e nacional (0,17%).

Entre as capitais nordestinas, o Recife liderou o saldo de vagas, seguido por São Luís (2.644) e Fortaleza (1.639). Os setores que mais contribuíram para o desempenho da capital foram Serviços (2.284 vagas), Indústria (646), Comércio (641), Construção (448) e Agropecuária (20). As atividades de informação, comunicação, serviços financeiros, imobiliários, profissionais e administrativos responderam por 1.563 postos e concentraram a maior parcela do saldo municipal.