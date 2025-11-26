Festa do Morro da Conceição: veja mudanças nas paradas de ônibus na Zona Norte do Recife

A partir de sexta (28), o Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) deflagra mudanças no transporte público para facilitar a circulação dos passageiros que vão ao Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, para a Festa de Nossa Senhora

Ônibus começam a implementar novamamente a catraca elevada (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A partir de sexta (28), o Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) deflagra mudanças no transporte público para facilitar a circulação dos passageiros que vão ao Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, para a Festa de Nossa Senhora.

Essa primeira etapa de alterações segue até o dia 8 de dezembro, data da celebração da 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição.

No dia da santa, o 8 de dezembro, haverá novas mudanças no transporte público, segundo o consórcio.

Essa segunda fase, atinge as paradas de ônibus da Avenida Norte, na Zona Norte do Recife, no sentido cidade/suburbio.

Confira as mudanças que valem a partir de sexta (28)

A parada nº 110044, na frente da Escola Profissionalizante Dom Bosco, da Prefeitura do Recife, um pouco antes do Largo Dom Luís, vira seletiva. Ou seja, poderão parar apenas as seguintes linhas:

641 – TI MACAXEIRA / ENCRUZILHADA;

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE); e

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ), até o dia 05/12/2025.

Para as demais linhas, será implantada uma parada provisória na frente doimóvel nº 5.924, depois do Largo Dom Luís, logo após o antigo Supermercado “Mais Você”.

Confira:

330 – CASA AMARELA/CDU (AV. CAXANGÁ);

517 – CÓRREGO DO INÁCIO;

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ);

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE);

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ), a partir do dia 05/12/2025;

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS);

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA);

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ);

632 – ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ);

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO); e

644 – LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA).



Além destas mudanças, todas as linhas que compõem o complexo de atendimento à 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição terão no seu destino eletrônico acrescido o termo “Festa do Morro”, para uma maior facilidade dos passageiros, devotos de Nossa Senhora e que desejam participar da festa.

