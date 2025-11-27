Jovem é executado a tiros e irmão gêmeo fica ferido no Cabo de Santo Agostinho

O caso aconteceu na Rua 34, no bairro da Charneca, no Cabo, Região Metropolitana do Recife; Segundo a família, ambos eram usuários de drogas, mas não tinha envolvimento com tráfico

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um jovem de 21 anos foi executado a tiros na tarde da quarta-feira (26), no bairro da Charneca, em Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana. O irmão gêmeo também foi atingido pelos disparos.

De acordo com as informações da polícia, o crime aconteceu na Rua 34. A família informou que ambos os jovens eram usuários de drogas, mas não tinham envolvimento com o tráfico.

Segundo a perícia, a vítima fatal foi atingida por pelo menos três disparos de arma de fogo e morreu no local antes da chegada do socorro.

A polícia Militar fez o isolamento da área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Após perícia, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

O irmão gêmeo foi socorrido por familiares e levado a uma unidade de saúde local, onde, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Dom Helder, também no Cabo. Ele foi baleado nas costas, cabeça e virilha.

Os policiais informaram que ele deu entrada na unidade estável e consciente. O delegado Francisco, responsável pelo caso, seguiu para o hospital para conversar com o sobrevivente e entender a dinâmica do crime.

Até o momento, não há informações sobre quem cometeu o crime e por qual motivo.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso, registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio, está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).