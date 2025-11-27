° / °
Onze trabalhadores morrem atropelados por trem no sudoeste da China

O trem, que transportava equipamentos para monitorar terremotos, atropelou os trabalhadores em uma estação na província de Yunnan

AFP

Publicado: 27/11/2025 às 08:25

Trem-bala/Pexels - imagem ilustrativa

Trem-bala (Pexels - imagem ilustrativa)

De acordo com autoridades locais, onze trabalhadores ferroviários morreram e dois ficaram feridos nesta quinta-feira (27) depois que foram atropelados por um trem no sudoeste da China.

O trem, que transportava equipamentos para monitorar terremotos, atropelou os trabalhadores em uma estação na província de Yunnan, segundo a Agência Ferroviária da cidade de Kunming.

O trem "circulava normalmente por uma curva dentro da estação Kunming Luoyang Town quando ocorreu a colisão com os trabalhadores, que entraram na área dos trilhos", afirma um comunicado da agência.

As autoridades abriram uma investigação sobre as causas do acidente. O transporte voltou ao normal ao meio-dia local, o equivalente a madrugada desta quinta-feira (27) no horário de Brasília. Os feridos foram levados para hospitais.

As autoridades afirmaram que esse foi o acidente ferroviário mais mortal em mais de dez anos. Vale destacar que a rede ferroviária chinesa é a maior do mundo, estendendo-se por mais de 160 mil km. 

