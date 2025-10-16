Segundo a receita federal, foi retida 1,5 tonelada de produtos, como eletrônicos e acessórios falsificados, durante operação realizada em rodovias

Receita Federal apreende 1,5 toneladas de produtos falsificados avaliados em R$ 1 milhão, no Grande Recife (Divulgação)

A Receita Federal realizou uma operação de rotina em rodovias da Região Metropolitana do Recife e abordou três caminhões que transportavam mercadorias irregulares.



Na ação, que ocorreu na terça (14) e foi divulgada nesta quinta (16), a meta era descobrir se havia contrabando e descaminho.



A Receita informou que a carga, avaliada em R$ 1 milhão, foi apreendida. Havia 1,5 tonelada de produtos.



Entre eles estavam celulares, powerbanks, carregadores, receptores de TV, smartwatches, videogames, relógios, bolsas, óculos e brinquedos.



“As mercadorias, de origem estrangeira, tinham como destino final o comércio do Centro do Recife. A maior parte não possuía nota fiscal e as que apresentavam documentação estavam acompanhadas de notas falsificadas”, disse a Receita Federal.



A Receita Federal do Brasil atua nas fronteiras e em todo o território nacional e por meio de operações como esta busca, além de coibir a evasão de tributos, retirar do mercado produtos contrafeitos (piratas), não homologados pelos órgãos competentes que podem causar prejuízos à saúde e à segurança da população.