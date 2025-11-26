Inaugurada a Ponte do Rio Morno, que liga os bairros de Beberibe e Dois Unidos, na Zona Norte do Recife

A Ponte do Rio Morno faz parte da via radial que criará novo acesso entre a BR-101 e a Avenida Agamenon Magalhães

Ponte do Rio Morno liga os bairros de Beberibe e Dois Unidos (RAFAEL VIEIRA/DP)

Mais uma parte da implantação da via radial, que criará um acesso entre a Avenida Agamenon Magalhães e a BR-101, foi entregue, nesta quarta-feira (26), com a inauguração da Ponte do Rio Morno. Ela liga os bairros de Beberibe e Dois Unidos, na Zona Norte do Recife.

A nova ponte que cruza o Rio Morno, na altura da confluência com o Rio Beberibe, passando pelo terreno do antigo centro de treinamento do Santa Cruz, teve um investimento de R$ 9 milhões, como parte do programa do governo federal PAC Beberibe, em uma parceria com a gestão municipal.

Conforme o prefeito do Recife João Campos, presente na inauguração, a nova via radial irá desafogar o trânsito na Avenida Norte.

“A gente sabe do sonho que é essa nova radial da cidade, que sai lá próximo à área central do Recife e chega até próximo à BR-101. Quanto mais a gente fortalecer essa área, mais a Avenida Norte será desafogada. Essa nova radial irá possibilitar que motoristas que estão próximo ao Centro de Convenções cheguem na BR-101”, explicou.

Também fazem parte da nova via radial a Rua Odorico Mendes, a Av. Professor José dos Anjos, a Ponte do Arruda, que, segundo a gestão municipal, deve ser inaugurada até o final do ano. Algumas vias do bairro de Cajueiro também passarão por obras a fim de completar o novo sistema viário. Conforme a Prefeitura do Recife, este trecho do projeto está em fase de tratativas junto à Caixa Econômica.

A nova ponte foi erguida em concreto armado, com extensão de 30m e largura de 14m, tendo duas faixas de rolamento, ciclovia e passeios. Para a autônoma Valéria Falcão, de 38 anos, que mora na região, a Ponte do Rio Morno melhorou o deslocamento de bicicleta que ela faz diariamente.

“Essa ponte beneficiou muita gente, principalmente, essa ciclovia. Ela melhorou bastante a situação de quem se desloca de bicicleta, pois na maioria das vezes os motoristas não respeitam os ciclistas e ficam muito próximos de bater nas pessoas”, destacou a autônoma.

Segundo o secretário de Saneamento do Recife, Miguel Ricardo, antes da implementação do novo equipamento, os motoristas precisavam percorrer um quilômetro a mais para passar de um bairro para o outro.

“O trânsito irá melhorar bastante para quem anda nessa região, pois havia muita dificuldade para quem transitava de um bairro para o outro. Sem contar com as pessoas que já estavam fazendo atividades físicas, aqui, pela manhã. Essa ponte mostra que o desenvolvimento está chegando em Dois Unidos”, ressaltou o motorista Benício Maciel, de 65 anos, morador do bairro de Dois Unidos.

Ainda conforme a gestão municipal, a Ponte do Rio Morno é essencial para o sistema viário em implantação, pois conecta os lotes 2 e 3 da via marginal do Rio Beberibe. Ao todo, segundo a Prefeitura, já foram entregues 4,8 km da via que fica às margens do Rio Beberibe, incluindo pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário e ciclovia.

Tráfego de veículos

O trânsito na ponte terá sentido único (Beberibe-Dois Unidos) e o acesso será feito pela Rua Compositor Vinícius de Moraes, seguindo até a Rua General Labatut. Com relação ao tráfego nas outras vias próximas à ponte, não haverá mudança de circulação.

Durante os primeiros dias de funcionamento, agentes e orientadores da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) estarão no local para monitorar e orientar o trânsito.

Além do novo equipamento, em todo entorno da obra foi realizado a manutenção da sinalização, a implantação de faixas de pedestres e a revitalização da ciclovia.

Obras em outras pontes

A Prefeitura do Recife anunciou que a Ponte do Arruda, que estabelecerá novas conexões entre bairros como Campo Grande, Peixinhos, Arruda, Água Fria e Beberibe, também na Zona Norte, deve ser inaugurada ainda no final deste ano.

O prefeito também afirmou que a Ponte Cordeiro-Casa Forte já está em fase de licitação e ligará as avenidas Caxangá e Avenida 17 de Agosto. Com relação à Ponte Giratória, a Prefeitura deve anunciar a data de entrega nas próximas semanas.

Com relação à Ponte Júlia Santiago, que ligará os bairros de Areias e da Imbiribeira, na Zona Sul, João Campos disse que a entrega deve acontecer no primeiro trimestre de 2026.

A Ponte do Rio Morno é a segunda concluída pela gestão municipal desde 2021. Em agosto do ano passado, a Prefeitura do Recife entregou à população a Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, que liga os bairros da Iputinga e do Monteiro, cruzando o Rio Capibaribe.

