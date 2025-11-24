João Campos lança programa para cuidar de pessoas em situação de dependência química

Segundo o prefeito, o objetivo é oferecer um caminho possível de proteção, apoio e reconstrução de vínculos

Prefeito do Recife, João Campos (Reprodução)

A Prefeitura do Recife lançou, nesta segunda-feira (24), o Programa Novos Horizontes, iniciativa voltada ao cuidado qualificado, ao acompanhamento contínuo e ao fortalecimento dos vínculos com pessoas em situação de dependência química e uso abusivo de substâncias psicoativas. O programa passa a atuar diretamente nos territórios, com equipe especializada, atendimento estruturado e equipamentos móveis; um micro-ônibus com sala de escuta e acolhimento e um trailer equipado com chuveiros e sanitários.

“O Novos Horizontes é uma ação específica da área de política sobre drogas para podermos fazer uma abordagem com cuidado, olhando para a reinserção e podendo acolher aquelas pessoas que estão em situação de dependência química. A iniciativa se integra ao trabalho das equipes do Consultório na Rua e do Recife Acolhe com uma equipe própria do Novos Horizontes, garantindo que essa abordagem seja feita da forma correta”, afirmou o prefeito João Campos (PSB).

Segundo o prefeito, o objetivo é oferecer um caminho possível de proteção, apoio e reconstrução de vínculos: “É muito importante ter esse cuidado e ter uma ação efetiva para que consigamos trabalhar e garantir que essas pessoas possam ter uma nova oportunidade e iniciar um processo de reinserção na sua vida. Esse trabalho será ampliado e anunciado em novas etapas nos próximos dias”, completou João Campos.

O trailer e o micro-ônibus entrarão em operação integrada com as equipes do Consultório na Rua e do Recife Acolhe, permitindo maior capilaridade e presença constante em espaços públicos.

Além disso, o programa passa a contar com presença fixa no Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP), recém-inaugurado no bairro de Santo Amaro, assegurando acolhimento contínuo e ampliando de forma significativa o alcance das estratégias de cuidado.