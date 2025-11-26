CTTU monta operação especial de trânsito para a Festa de Nossa Senhora da Conceição

A programação oficial começa nesta sexta-feira (26), com a Procissão da Bandeira, e se encerra na madrugada da terça-feira (9/12)

Após bêncão das bandeiras no Santuário do Morro da Conceição, procissão desce para o Sítio Trindade, a partir das 18h (Foto: Andréa Rêgo Barros)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) anunciou uma operação especial de trânsito, na Zona Norte do Recife, para a 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição, popularmente conhecida como a Festa do Morro da Conceição. A programação oficial começa nesta sexta-feira (26), com a Procissão da Bandeira, e se encerra na madrugada da terça-feira (9/12).

A primeira ação da CTTU acontecerá ao meio-dia desta sexta, com a interdição de alguns pontos estratégicos, restringindo o acesso de veículos ao Morro. Como nos cruzamentos do Largo Dom Luiz com a Avenida Norte e com a Rua Dois de Fevereiro, além de toda Rua Itacoatiara, parte do trajeto da Procissão da Bandeira.

As interdições passarão a ser contínuas a partir das 6h da quinta-feira (4) e os bloqueios só serão desfeitos a 1h da terça-feira (9), após o término da festa. Conforme a CTTU, a depender do fluxo de pessoas, os bloqueios poderão ser estendidos. Apenas os veículos de moradores, devidamente identificados com um comprovante de residência, vão ter acesso à área.

Operações especiais

A CTTU também vai realizar três operações especiais de trânsito durante as procissões da Bandeira, do Terço dos Homens e de Encerramento, realizadas nos dias 28 de novembro (próxima sexta), 6 e 8 de dezembro, respectivamente.

Durante a Procissão da Bandeira, marcada para as 18h da sexta, a CTTU vai montar bloqueios itinerantes e disponibilizar batedores para acompanhar os fiéis, que irão sair do Parque da Macaxeira, seguir pela Avenida Norte, no sentido Centro, até o Largo Dom Luiz e Rua Itacoatiara.

No sábado (6), a Romaria do Terço dos Homens, que tem início às 18h, será acompanhada por batedores. Os bloqueios serão realizados à medida que os fiéis percorrem o trajeto da procissão, que tem início na Rua da Harmonia, próximo à Igreja, em direção ao Morro da Conceição, passando por trecho da Avenida Norte.

Já a Procissão de Encerramento, com início às 15h da segunda-feira (8), será acompanhada por 25 batedores. Os bloqueios serão itinerantes, sendo montados e desfeitos conforme a passagem dos fiéis, que saem da Avenida Cais do Apolo, na altura da sede da Prefeitura do Recife, em direção ao Morro da Conceição, passando pela Ponte do Limoeiro e Avenida Norte.

Recomendação

A CTTU recomenda que as pessoas utilizem transporte coletivo, transporte por táxi e/ou aplicativo para chegar cedo ao evento, que todos os anos recebe milhares de fiéis.

Outro alerta da Autarquia é para que os motoristas fiquem atentos quando à sinalização das vias que proíbe estacionamento e, principalmente. respeitar a travessia de pedestres para evitar sinistros de trânsito.

