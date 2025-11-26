Procissão da Bandeira abre programação da Festa de Nossa Senhora da Conceição nesta sexta (28)

Às 18h, a procissão sairá pela Avenida Norte, seguindo pelo Largo Dom Luiz, Rua Itacoatiara até chegar ao Santuário, abrindo a 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição

A 108ª Festa de Nossa Senhora da Conceição começa nesta quinta-feira com a procissão da bandeira. Foto: Ricardo Fernandes/DP/D.A Press/Arquivo ()

Uma das maiores manifestações religiosas de Pernambuco, a 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição inicia, nesta sexta-feira (28), a sua programação com a tradicional Procissão da Bandeira, que terá concentração no Parque Urbano da Macaxeira, Zona Norte do Recife.

A concentração terá início às 17h, com saída programada para às 18h. A procissão seguirá pela Avenida Norte, Largo Dom Luiz, Rua Itacoatiara até chegar ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição, reaberto em maio deste ano, nove meses após o desabamento que deixou duas pessoas mortas e mais de 20 feridas.

As celebrações deste ano, que tem expectativa de receber, segundo a organização, 2,5 milhões de pessoas em 11 dias de programação, marca também a primeira Festa do Morro com a nova imagem da Imaculada Conceição, entregue em setembro deste ano.

Após a chegada da procissão ao Santuário, programada para acontecer por volta das 19h20, haverá o hasteamento da bandeira da festa no mastro em frente ao templo.

Logo na sequência, às 19h30, terá início a Solene Celebração de Abertura, que será realizada no palco montado em frente à igreja. A solenidade será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo José Bezerra.

Com o tema “Com o olhar voltado à Imaculada, reacendemos a chama da esperança”, a celebração acompanha o Jubileu da Esperança, vivido pela Igreja Católica até 2026.

Programação da 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição

Dia 28/11 - Procissão da abertura - Bandeira da festa

Concentração - 17h - Parque Urbano da Macaxeira

Saída - 18h - Parque Urbano da Macaxeira / Avenida Norte Miguel Arraes/ Largo Dom Luiz / Rua Itacoatiara / Praça do Morro da Conceição

Chegada - 19h20 - Hasteamento da bandeira

19h30 - Solene Celebração de Abertura da 121ª Festa da Imaculada Conceição do Morro

Dias 29/11; 1 a 5/12

Santas Missas - 7h, 9h, 11h, 12h e 14h.

Santa Missa Solene - 16h

Dias 29/11 a 7/12

Novena Solene - 19h30

Dia 5/12

Santa Missa do Exército Brasileiro - 9h30

Dia 30/11 - Programação Especial (domingo)

Santas Missas Extras

8h, 10h, 18h (Palco)

7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h (Santuário)

Dias 6 e 7/12 - Programação Especial (Sábado e Domingo)

Santas Missas Extras

8h, 10h e 15h (Palco)

7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h (Santuário)

Dia 8 de dezembro (Imaculada Conceição)

Santa Missa - Palco em frente ao Santuário:

0h / 2h / 4h / 6h / 8h / 10h / 12h /14h

Santa Missa dentro do Santuário: 1h / 3h / 5h / 7h / 9h / 11h / 13h / 15h

Procissão de encerramento - Imagem da Santa

Concentração - 14h - Sede da Prefeitura do Recife - Cais do Apolo

Saída - 15h - Cais do Apolo / Ponte do Limoeiro / Avenida Norte Miguel Arraes / Estrada do Morro da Conceição / Praça da Conceição

Chegada - 19h - Solene Celebração de Encerramento da 121ª Festa de Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro

Dia 9/12 - Missas Pós-Festa

Santas Missas - 9h30, 15h e 19h30

Dias 29/11 a 7/12

Confissões - 7h às 11h30; 14h30 às 17h; e 19h às 21h

Dia 8/12

Confissões - 7h30 às 12h.

