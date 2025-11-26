Confira os 61 bairros da Região Metropolitana do Recife que ficarão sem água a partir desta quarta (26)

Compesa realizará manutenção de reparo em trecho do Sistema Botafogo: parte de Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu ficará sem água

Sistema Botafogo da Compesa, localizado em Igarassu (Foto: Divulgação)

Uma manutenção de reparo em trecho do Sistema Botafogo deixará, a partir das 22h desta quarta-feira (26), quatro municípios da Região Metropolitana do Recife sem água. No total, 61 bairros de Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu serão afetados.

A interrupção do fornecimento de água para estas localidades servirá também para que a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) substituição de válvulas e instalações de “novos componentes para aprimorar a operação do sistema”, conforme nota oficial:

“O sistema será desligado gradativamente às 22h da quarta-feira (26), com previsão de conclusão até as 17h da quinta-feira (27). O desligamento antecipado ocorre em razão do tempo necessário para o esvaziamento das tubulações.”

Segundo a Compesa, após a conclusão dos serviços na quinta, o sistema será religado para início do processo de pressurização da rede, fundamental para a retomada do abastecimento, o que deverá ocorrer gradativamente na sexta-feira.

Saiba quais os bairros afetados com a suspensão do abastecimento nesta quarta:

Olinda (40):

Rio Doce, Jardim Atlântico, Casa Caiada, Jatobá, Sítio Fragoso, Bairro Novo, Alto da Mina, Bultrins, Ouro Preto, Monte, Guadalupe, Bonsucesso, Alto da Sé, Carmo, Ribeira, Santa Tereza, Ilha do Maruim, V8/V9, Alto da Nação, 7° RO, Amaro Branco, Bertioga, Varadouro, Cidade Tabajara, Aguazinha, Jardim Brasil, Peixinhos, Sítio Novo, Salgadinho, Vila Popular, Sapucaia, Águas Compridas, Alto da Bondade, Alto do Cajueiro, Alto Sol Nascente, Alto da Macaíba, Alto Nova Olinda, Alto da Conquista, Córrego do Aureliano, Passarinho e São Benedito.

Paulista (10):

Jaguaribe, Vila Torres Galvão, Jardim Paulista, Mirueira, Pau Amarelo, Aurora,

Alameda Paulista, Jaguarana, Maranguape II, Paulista Nobre.

Abreu e Lima (5):

Caetés Velho, Timbó, Planalto (área Caruaru), Caetés III e Fosfato (Cleto

Campelo).

Igarassu (6):

Cruz de Rebouças (áreas 1 e 2), Triunfo, Jabacó, Agamenon Magalhães (Loteamentos Oliveiras e Recanto Agamenon), Ana Albuquerque e Igarassu

(Centro e Sítio Histórico).

