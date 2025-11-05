Superlua ilumina o céu pernambucano e encanta visitantes no Alto da Sé

A superlua desta quarta-feira foi a segunda do ano e a próxima ocorrerá no dia 4 de dezembro

Superlua ocorre quando a lua cheia acontece próxima ao perigeu, o que resulta em uma lua cheia ligeiramente maior e mais brilhante do que as demais (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

Na noite desta quarta-feira (5), o céu de Olinda foi o grande protagonista. Dezenas de pessoas se reuniram no Observatório do Alto da Sé para observar a superlua, fenômeno em que o satélite natural da Terra, em fase cheia, se encontra em seu ponto mais próximo do planeta, aparentando ser maior e mais brilhante do que o habitual.

O evento astronômico transformou o mirante em um verdadeiro ponto de encontro entre curiosos, turistas e estudantes. Entre os visitantes, estava o estudante Airton Oliveira, de 18 anos, do 3º ano da Escola de Referência em Ensino Médio Wilson de Andrade Barreto, de Rio Formoso. O jovem participou da excursão organizada pela escola para acompanhar o fenômeno de perto. “Essa é a terceira vez que nossa escola vem aqui. A viagem é importante não só pela astronomia, mas também pela história e pela cultura do lugar. A gente aprende muito na prática o que vê nas aulas da eletiva de astronomia”, contou o estudante, empolgado.



O grupo de cerca de 50 alunos foi acompanhado por professores e facilitadores. Segundo o professor de matemática Douglas Berta, responsável pela eletiva de Exploração Cósmica, a visita faz parte de um projeto educacional que alia teoria e prática. “O novo currículo permite disciplinas eletivas, e nós temos duas voltadas para o estudo do universo: Astronomia e Exploração Cósmica. Essa parceria entre as duas áreas rendeu essa expedição anual, que já acontece há três anos. A gente procura sempre um momento em que a lua está mais próxima da Terra, como hoje, para garantir uma experiência marcante”, explicou o educador.

O coordenador do observatório, Cleiton Batista, destacou que o fenômeno desta quarta foi a superlua mais próxima da Terra em 2025, o que a tornou ainda mais impressionante.

“Podem ocorrer duas, três ou até quatro superluas em um ano. Mas a diferença desta é que, matematicamente, ela está em seu ponto máximo de proximidade. É por isso que dizemos que esta foi a maior superlua do ano”, afirmou Batista.

Além do espetáculo celeste, o evento também movimentou o turismo local. “O Alto da Sé recebe mais visitantes nesses dias, o que é ótimo tanto para a divulgação científica quanto para o comércio da região”, completou o coordenador.

A superlua desta quarta-feira foi a segunda do ano e a próxima superlua está marcada para o dia 4 de dezembro.

