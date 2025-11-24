Mãe de mais uma aluna denuncia professor por estupro no Grande Recife

A denúncia foi movida pela mãe de uma aluna da rede municipal

O caso foi registrado na Delegacia da Mulher de Olinda, no Grande Recife (Foto: Arquivo)

Uma segunda mãe procurou a polícia para denunciar o professor suspeito de abusar sexualmente de uma estudante de 11 anos em uma escola municipal de Olinda, no Grande Recife. Moradora de Camaragibe, a mulher acusou o docente de cometer o crime contra sua filha, aluna da rede municipal da cidade.

Segundo a delegada Lúcia Custódio, da Delegacia da Mulher de Olinda, a nova denunciante tomou conhecimento do caso pela imprensa e se deslocou até a unidade policial para registrar um boletim de ocorrência. A polícia não informou em que período o crime teria ocorrido.

Em nota, a Prefeitura de Camaragibe informou que “afastou imediatamente o professor de suas funções e determinou a abertura imediata de um Procedimento Administrativo Disciplinar”.

Leia íntegra da nota:

A Prefeitura de Camaragibe informa que tão logo tomou conhecimento da denúncia relativa a este caso, afastou imediatamente o professor de suas funções e determinou a abertura imediata de um Procedimento Administrativo Disciplinar.

Ao mesmo tempo, a Secretaria de Educação do município reuniu os pais da turma na qual a garota estuda a fim de garantir o acolhimento necessário, informar acerca das medidas adotadas e assegurar a segurança exigida neste tipo de caso.

A Prefeitura de Camaragibe reafirma que não tolera e nem admite qualquer conduta que coloque em risco os alunos de nossa rede municipal de ensino e as crianças de nossa cidade.

Exame confirmou abuso em Olinda, diz delegada



A delegada Lúcia Custódio confirmou ao Diario de Pernambuco que um exame sexológico comprovou que a estudante da rede municipal de Olinda sofreu abuso. Lúcia Custódio afirmou que a vítima, ao conversar com a mãe, mencionou que sentiria “saudade” da rotina com o professor durante as férias escolares e chegou a chorar enquanto falava sobre o assunto.

“Ela [a vítima] foi submetida a uma escuta especializada, que é feita por uma profissional, uma comissária da delegacia. A gente averiguou que vinha ocorrendo [o abuso] no colégio. Ela teve a primeira relação sexual com ele no mês de agosto”, disse a delegada.

Após a denúncia, o professor foi afastado das atividades, divulgou a Prefeitura de Olinda, em nota. “O professor está preventivamente afastado das atividades para apuração das graves acusações que recaem sobre ele”, informou a Secretaria de Educação do município.



O homem tinha entrado recentemente na rede de ensino da cidade, mediante concurso público. Ele foi admitido em fevereiro de 2025, conforme as informações da Prefeitura de Olinda.

Além disso, a gestão afirmou que irá prestar apoio psicológico para a aluna e a família. Também haverá a abertura de uma sindicância para apurar internamente as denúncias, destacou a gestão.

O suspeito está preso preventivamente e o caso é investigado como assédio sexual e estupro de vulnerável, segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).