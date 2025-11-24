Hemope abre Semana Nacional do Doador de Sangue nesta terça (25)

120 doadores, com 25, 50 e 100 doações, serão homenageados a partir das 8h30, na sede do Hemope, nas Graças, Zona Norte do Recife; evento celebra também os 48 anos da instituição

Fachada do Hemope (Divulgação)

A abertura da Semana Nacional do Doador de Sangue será realizada às 8h30 desta terça-feira (25), na sede do Hemope, nas Graças, Zona Norte do Recife, com a homenagem a 120 doadores, que receberão placas por alcançarem 25, 50 e 100 doações

O evento, que faz parte também das comemorações do aniversário do Hemope, contará com bolo comemorativo pelos 48 anos da instituição e apresentações musicais do Coral da Chesf e de Vaggy Rossi (cover de Reginaldo Rossi).

“O caminho da vida passa por cada pessoa que decide doar. Na próxima semana, celebramos não apenas a solidariedade, mas a confiança dos pernambucanos na nossa missão. É um agradecimento profundo aos doadores que fazem o sangue circular e um convite para que mais pessoas se juntem a esse gesto que salva vidas todos os dias", destaca a diretora-presidente do Hemope, Raquel Santana.

A supervisora de Captação de Sangue, Josinete Gomes, reforça que o momento também valoriza as empresas parceiras da instituição. "São nossos parceiros solidários que abrem as portas para incentivar que seus funcionários doem sangue, além de envolver o município para que a população doe regularmente", afirma.

Ao longo da semana, os oito hemocentros da Hemorrede realizarão ações voltadas à valorização dos doadores e à sensibilização de novos candidatos, reforçando a importância da manutenção contínua dos estoques de sangue. No Recife, o atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30.

Ação literária "Doe Sangue, Ganhe uma História"

Também na terça (25), Dia Nacional do Doador de Sangue, o Hemope recebe a ação "Doe Sangue, Ganhe uma História", realizada em parceria com a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).

A iniciativa distribuirá gratuitamente livros do catálogo da editora e exemplares das revistas "Continente" e "Pernambuco" para todas as pessoas que comparecerem ao hemocentro para doar sangue.

Mais de 250 livros e revistas serão disponibilizados à instituição, integrando o projeto Caixa de Leitura da Cepe, que apoia o incentivo à leitura em instituições públicas. A proposta homenageia os doadores e contribui para fortalecer o estoque de sangue do hemocentro.

Critérios para doação

Para doar sangue, é preciso estar saudável, ter entre 18 e 69 anos, neste último caso, desde que a primeira doação no Hemope tenha sido feita até os 60 anos, peso superior a 50kg, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), bem alimentado e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.

Também é necessário apresentar um documento original com foto. Para dúvidas ou agendamento, o doador pode ligar para o Disk Doação: 0800-081-1535.

Dúvidas e agendamentos podem ser feitos pelo Disk Doação: 0800-081-1535.