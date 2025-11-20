Diario de Pernambuco recebe Prêmio Pernambuco de Ouro

Prêmio Abccrim (Sandy James/DP Foto)

O Diario de Pernambuco foi agraciado com o Prêmio Pernambuco de Ouro na categoria Patrimônio Culrural, na noite desta quinta-feira (20), em comemoração pelos 200 anos. A homenagem aconteceu na Academia Pernambucana de Letras e foi promovida pela Academia Brasileira de Ciências Criminais (ABCCRIM). O presidente do jornal, Carlos Frederico Vital, foi representado pelo colunista Ricardo Dantas Barreto.

“Cada homenagem que o Diario de Pernambuco recebe nos enche de orgulho, por saber que, passados 200 anos, o jornal continua sendo referência na comunicação, não do nosso estado, mas também no país. Isso é resultado do trabalho com ética, transparência e respeito aos leitores. Agradeço à Academia Brasileira de Ciências Criminais por esse reconhecimento”, comentou Ricardo Barreto.

“É uma honra imensa homenagear o Diario de Pernambuco pelos seus 200 anos de história. O Diario é um verdadeiro patrimônio do nosso Estado e uma referência para o jornalismo nacional. Homenagear o Diario no Prêmio Pernambuco de Ouro é, sem dúvida, um orgulho, um privilégio e um reconhecimento à sua contribuição inestimável para a comunicação e para a memória do nosso povo”, salientou o presidente da ABCCRIM, Cristiano Carrilho.

A solenidade teve como propósito reconhecer e valorizar instituições, profissionais de diferentes segmentos que se destacaram por sua atuação, compromisso ético e contribuição para o desenvolvimento do Estado.

O Prêmio Pernambuco de Ouro é conferido através de pesquisa de opinião entre os peritos e auditores da ABCCRIM e reúne autoridades, personalidades e profissionais que se destacam em diversas áreas de atuação.