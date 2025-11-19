Obra da Compesa interdita trecho da Domingos Ferreira, no Pina, a partir desta quarta (19)

As obras da Compesa fazem parte da implantação da rede de esgoto do lado oeste da Avenida Domingos Ferreira, que sofrerá interdição de trecho a partir da noite desta quarta

Trecho da Domingos Ferreira que sofrerá interdição devido a obras da Compesa (REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) dá continuidade, nesta quarta-feira (19), às obras de implantação da rede coletora de esgoto do lado oeste da Avenida Domingos Ferreira, até a Rua Atlântico, no Pina, na Zona Sul do Recife. Um trecho da via ficará interditado.

A partir das 22h, haverá interdição entre o empresarial n.º467 da Domingos Ferreira até a Rua Tomé Gibson. Até as 5h da quinta, o tráfego será desviado para a pista leste.

Conforme publicado na rede social da Compesa, durante o dia a via ficará parcialmente interditada, com apenas uma faixa bloqueada. Esta é primeira etapa da obra.

A segunda etapa começa no sábado (22) e segue até 8 de dezembro, com interdições parciais: duas faixas bloqueadas à noite e uma durante o dia.