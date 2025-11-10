Pernambuco empossa novo delegado-geral da Polícia Civil e forma 423 agentes

Entre os mais de 400 novos policiais civis, estão delegados, agentes e escrivães (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O Governo de Pernambuco empossou, nesta segunda-feira (10), o novo delegado-geral da Polícia Civil. Na cerimônia que marcou a formatura de 423 novos policiais civis, Felipe Monteiro assumiu a função de novo gestor, sucedendo Renato Rocha, que teria pedido para sair da corporação.



No evento, ao comentar a saída, Renato expressou satisfação e fez um balanço positivo de sua gestão. “A gente vem há 18 meses sem nenhum aumento nos indicadores expressivos da criminalidade. Isso mostra que o trabalho não só da Polícia Civil, mas de todas as forças de segurança, está indo no caminho certo. A gente vai fechar esse ano como o melhor ano da série histórica”, avaliou.



Sobre o sucessor, Renato contou que Felipe já era um nome de sua confiança. Isto porque, ao sair do Centro Integrado de Inteligência e Defesa Social, em janeiro de 2024, para assumir a chefia de polícia, indicou o nome do delegado para assumir seu lugar. “Ele tem totais condições de fazer um trabalho muito melhor do que eu fiz. A gente espera mesmo e não é só esperança, é a certeza de que isso vai acontecer”, afirmou.



Em sua primeira fala como delegado-geral empossado, Monteiro minimizou a expectativa de grandes mudanças imediatas, ressaltando o bom trabalho da gestão anterior e afirmando se tratar de “uma gestão de continuidade”. O novo delegado-geral pontuou que o principal desafio será manter a redução significativa nos índices de Mortes Violentas Intencionais (MVI) e Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs). Ele também destacou o combate ao recente aumento da criminalidade na capital. “São pequenos ajustes que vão ser feitos ao longo da minha missão de suceder Renato para que a gente continue avançando na redução da criminalidade aqui no estado”, afirmou.



Quanto ao efetivo, ele afirmou que uma nova turma de aprovados no último concurso já está iniciando “o processo de matrícula esta semana e, em breve, começará o curso de formação para que possamos realizar a nomeação desses novos policiais. Além disso, a governadora também anunciou hoje que, após concluídas todas as nomeações deste último concurso, será aberto um novo concurso público para completar, de forma definitiva, o efetivo da Polícia Civil”, disse.



Entre os mais de 400 novos policiais civis, estão delegados, agentes e escrivães. Do total, 274 formandos são de Pernambuco e 147 de outros estados. “Quem escolhe ser servidor e ser policial, escolhe por vocação. Quem vem trabalhar e investir em Pernambuco sabe que no nosso governo não é tolerada a corrupção. Portanto, qualquer tipo de notícia em um sentido diferente, não acreditem. Aqui, no nosso governo, a gente trabalha do jeito certo”, afirmou a governadora Raquel Lyra em seu discurso aos formandos.



“Aos que escolheram Pernambuco como lar, a mensagem é clara: fiquem aqui, apostem em nosso estado. Mesmo que o início possa ser desafiador, vocês experimentarão a melhor culinária, o bolo de rolo, o carnaval e o futebol que nos orgulham, vivendo no melhor estado do Brasil. Sou grata por contar com vocês e reitero que vocês podem contar comigo”, finalizou a governadora.