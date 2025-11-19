Carro roubado no Recife capota na BR-104, em Caruaru, e é recuperado pela PRF

O carro, roubado no dia 28 de outubro, capotou no km 66 da BR-104 e foi abandonado pelo motorista

Carro roubado no Recife foi abandonado pelo motorista após capotar na BR-104 (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um carro que havia sido roubado no Recife, no dia 28 de outubro, foi recuperado nesta terça-feira (19), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após capotar na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Por volta das 18h30, a PRF foi acionada para atender um capotamento no km 66 da rodovia. Ao chegar no local, encontrou um carro na faixa da esquerda da rodovia e sem ninguém por perto.

De acordo com populares, o motorista teria perdido o controle da direção e, em seguida, abandonou o veículo com o passageiro. A equipe da PRF realizou uma verificação no veículo e descobriu que o veículo possuía diversas adulterações e um registro de roubo.

O carro foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru, para ser devolvido ao proprietário.