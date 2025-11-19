Dia da Consciência Negra: confira o funcionamento do comércio no feriado desta quinta-feira (20)

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojista (CDL), lojistas do Centro e dos subúrbios abrirão em horário facultativos, enquanto os shoppings terão regime especial no feriado do Dia da Consciência Negra

Shopping centers também funcionarão com horário especial (Wilton Marcelino/Divulgação)

O comércio da Região Metropolitana do Recife não fechará no feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20). Conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), as lojas do Centro e dos bairros do subúrbio abrirão em horário facultativo, já os shopping centers vão operar com horário especial.

Confira como serão os horários de funcionamento:

Recife

Centro do Recife e bairros - aberto com horário facultativo

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - das 9h às 19h

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h.

Shopping ETC - das 12h às 18h

Shopping de Afogados - das 9h às 17h

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista

Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h.

Camaragibe

Camará Shopping - Das 12h às 21h

Jaboatão

Shopping Guararapes - das 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h

Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h.



Fonte: CDL Recife