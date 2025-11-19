Dia da Consciência Negra: confira o funcionamento do comércio no feriado desta quinta-feira (20)
Segundo a Câmara de Dirigentes Lojista (CDL), lojistas do Centro e dos subúrbios abrirão em horário facultativos, enquanto os shoppings terão regime especial no feriado do Dia da Consciência Negra
Publicado: 19/11/2025 às 07:45
Shopping centers também funcionarão com horário especial (Wilton Marcelino/Divulgação)
O comércio da Região Metropolitana do Recife não fechará no feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20). Conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), as lojas do Centro e dos bairros do subúrbio abrirão em horário facultativo, já os shopping centers vão operar com horário especial.
Confira como serão os horários de funcionamento:
Recife
Centro do Recife e bairros - aberto com horário facultativo
Shopping Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h
Shopping Boa Vista - das 9h às 19h
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
Plaza Shopping - das 12h às 21h.
Shopping ETC - das 12h às 18h
Shopping de Afogados - das 9h às 17h
Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h
Paulista
Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h.
Camaragibe
Camará Shopping - Das 12h às 21h
Jaboatão
Shopping Guararapes - das 9h às 22h
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h
Igarassu
Shopping Igarassu - das 12h às 20h
Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h.
Fonte: CDL Recife