Grupo de Amigos do Turismo celebra os 200 anos do Diario de Pernambuco

Grupo de Amigos do Turismo (GAT) realizou um almoço com o Diario de Pernambuco (Foto: Marinas Torres/DP Foto)

O Grupo de Amigos do Turismo (GAT) realizou um almoço especial nesta terça-feira (18) no restaurante Terra, situado no Parque Gourmet do Shopping Recife, em homenagem ao bicentenário do Diario de Pernambuco.

A cerimônia foi aberta pelo presidente do GAT, Gustavo Luck, que enfatizou a importância do jornal como "símbolo de permanência, voz da liberdade e da cultura pernambucana". Roberto Pereira, membro do GAT e imortal da Academia Pernambucana de Letras, destacou a trajetória do Diario, que, desde sua fundação em 1825 pelo tipógrafo Antonino José de Miranda Falcão, se firmou como uma referência no jornalismo nacional, contribuindo de maneira significativa para a informação e a memória do Brasil. Ele também ressaltou o compromisso do jornal com a verdade e a educação ao longo de sua história.

O evento foi prestigiado pelo superintendente do jornal, Diogo Vital, que foi agraciado com uma placa em reconhecimento à importância do Diario para a história e cultura pernambucanas. Em seu discurso, ele expressou gratidão e afirmou que "a homenagem não apenas celebra a importância histórica do Diario, mas também reafirma o compromisso do jornal com o futuro".

Entre as presenças de destaque no almoço estavam João Alberto, presidente de honra do GAT, Maria Carolina Oliveira, vice-presidente, e Luiz Felipe Moura, coordenador geral. O evento também contou com a participação de Bruno Hebert, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc), Jacó Stambonsky, José Otávio Meira Lins, Luís Guilherme Pontes, Maurício Galvão, Roberto Matos e Robinson Pacheco. Todos com relevante trabalho em prol do turismo em Pernambuco.