Parceria entre Prefeitura do Recife e Exército promete conectar reservistas ao mercado de trabalho

Segundo protocolo assinado nesta terça (18), os dados da Força Reservistas serão compartilhados no aplicativo Go Recife

General Maurilio Miranda Ribeiro e o prefeito do Recife João Campos assinaram protocolo de intenções na sede do CMNE, no Curado (RAFAEL VIEIRA/DP)

A parceria firmada entre o Comando Militar do Nordeste (CMNE) e a Prefeitura do Recife, nesta terça-feira (18), estabeleceu as bases para o compartilhamento de dados da Força Reservista com o sistema municipal de empregabilidade Go Recife.

O acordo, formalizado por meio de um protocolo de intenções assinado na sede do CMNE, no Curado, na Zona Oeste do Recife, define o início do processo técnico que permitirá integrar informações profissionais de militares que concluíram o serviço temporário às vagas oferecidas pela plataforma da gestão municipal.

Conforme o general Maurilio Miranda Ribeiro, a integração permitirá organizar as informações profissionais desses jovens de forma compatível com os sistemas utilizados pela gestão do Recife.

“Integrar o Força Reservista ao Go Recife vai permitir amplificar a capacidade desses jovens de serem reinseridos no mercado de trabalho e crescerem profissionalmente. Estamos muito satisfeitos com essa parceria”, declarou.

O prefeito João Campos detalhou que o Go Recife já opera com cadastro de milhares de trabalhadores e empresas e que a entrada dos dados dos reservistas se dará por meio de uma API que permitirá o intercâmbio automático das informações.

Segundo ele, isso evitará a necessidade de novos cadastros e permitirá que os perfis sejam diretamente cruzados com as vagas disponíveis. “Formalizar essa parceria com o Exército é abrir portas para quem serviu ao Brasil e agora busca ingressar no mercado civil”, afirmou.

A Força Reservista concentra dados como cursos realizados no Exército, competências desenvolvidas durante o serviço, formações complementares e experiências adquiridas nas áreas administrativa, técnica e operacional.

Essas informações, após padronização conjunta, serão compatibilizadas com os campos utilizados pelo Go Recife, que reúne oportunidades de emprego, capacitações e serviços de orientação profissional.

A integração permitirá que reservistas recebam notificações de vagas pelo whatsApp e tenham seus perfis automaticamente disponibilizados para empresas cadastradas.

A integração deverá facilitar o acesso dos reservistas a processos seletivos e ampliar o fluxo de informações entre o Exército e a administração municipal no acompanhamento da transição desses jovens para o mercado de trabalho civil.