Comando Militar do Nordeste parabeniza os 200 anos do Diario

Diario foi completa 200 anos nesta sexta (7). O Comando Militar do Nordeste parabenizou o jornal pela marca histórica

Comandante do Comando Militar do Nordeste (CMNE), General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, e o presidente do Diario de Pernambuco, Carlos Frederico de Albuquerque Vital (Foto: Rafael Vieira/ DP)

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) parabenizou o Diario de Pernambuco pelos 200 anos do jornal, que serão completos nesta sexta (7). Em ofício enviado ao presidente do Diario, Carlos Frederico Vital, o CMNE destacou a importância do jornal mais antigo em circulação na América Latina para o Brasil.

“No momento em que o Diário de Pernambuco celebra duzentos anos de existência, apresento, em nome do Comando Militar do Nordeste (CMNE), os mais amplos cumprimentos pelo transcurso de tão significativa data, marco de inestimável relevância para a história da imprensa brasileira”, descreveu o General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro.

Também foram ressaltadas as atribuições que consolidaram o Diario como este grande ícone do jornalismo que resistiu às mudanças sociais e ao tempo, sem prescindir do compromisso com o público e qualidade da informação veiculada.

“Ao longo de dois séculos, esse conceituado veículo de comunicação consolidou-se como referência de jornalismo ético, responsável e comprometido com a qualidade da informação. Sua coerência editorial e permanente foco em servir à sociedade contribuíram para a construção da elevada credibilidade que ostenta, projetando-se como um pilar do desenvolvimento e da valorização da Região Nordeste no cenário nacional. O Diario de Pernambuco tem se mostrado um espaço privilegiado de reflexão, debate e análise sobre temas de inestimável interesse público”.

Por fim, o CMNE desejou êxitos na futura trajetória do Diario.

“Externo os mais entusiasmados votos de continuados êxitos no prosseguimento da trajetória histórica do mais antigo jornal do Brasil, sendo, ainda mais, uma referência ímpar na imprensa nacional. Felicidades!”.

Celebrações

O Diario de Pernambuco, jornal mais antigo em circulação da América Latina, comemora 200 anos de fundação na sexta-feira, 7 de novembro. O início das celebrações ocorre nesta segunda-feira (3), com uma solenidade no Teatro de Santa Isabel, no Recife, reunindo autoridades, personalidades da cultura e representantes de instituições públicas e privadas que fazem parte da trajetória do periódico.

História

Fundado em 7 de novembro de 1825 pelo tipógrafo e jornalista Antonino José de Miranda Falcão, o Diario de Pernambuco surgiu inicialmente como uma folha de anúncios e avisos comerciais. Com o passar dos anos, consolidou-se como o principal veículo de comunicação de Pernambuco e referência nacional na história da imprensa nacional.

Ao longo de dois séculos, o jornal acompanhou e registrou acontecimentos decisivos do país, como o período imperial, a abolição da escravatura, a Proclamação da República, as revoluções pernambucanas, os movimentos sociais do século XX e as transformações políticas e culturais das últimas décadas. Em suas páginas, foi possível acompanhar o crescimento urbano do Recife, o desenvolvimento econômico do estado e o surgimento de gerações de intelectuais, artistas e líderes políticos.