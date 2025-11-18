Abrajet homenageia o Diario de Pernambuco pelos 200 anos

A Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo ressaltou a importância do jornal para a propagação da atividade econômica

Membros da Abrajet entregaram a homenagem à diretora de Jornalismo, Paula Losada (Marina Torres/DP Foto)

A Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo (Abrajet) homenageou o Diario de Pernambuco pela passagem dos seus 200 anos. A instituição, que congrega profissionais especializados desde 1957, ressaltou a importância do jornal para a propagação desta atividade econômica: foi do Diario o primeiro caderno exclusivamente sobre Turismo no estado.

"Isso ocorreu em 1987, na gestão de Antonio Camelo, com edição de Angelo Castelo Branco", relembra Ricardo Guerra, ex-repórter de Turismo do DP e ex-presidente nacional da Abrajet. "Foram 188 reportagens até 1997. Tínhamos a coluna Passaporte, assinada por João Alberto (jornalista e colunista social)", conta. Ele e o atual presidente da Abrajet Pernambuco, Luiz Felipe Moura, entregaram a homenagem à diretora de Jornalismo Paula Losada.

Para Guerra, o espaço que o Diario deu naquela época ao Turismo foi fundamental para que o setor se desenvolvesse e alcançasse outros mercados.

"Pernambuco passou a ter representatividade nacional", comentou Luiz Felipe.

Em 7 de novembro de 2025, o Diario de Pernambuco chegou aos 200 anos de circulação e se consolidou como marco da imprensa nacional, como o jornal mais antigo em circulação da América Latina.