Dia da  Consciência Negra: Recife tem programação com quase 20 atrações de graça  

Maracatu Aurora Africana está na programação cultural do Dia da Consciência Negra, no Recife (Diario de Pernambuco)

Entre esta terça (18) e a sexta (dia 21 de novembro), o Pátio de São Pedro, na área central do Recife, vai receber uma programação para celebrar o Dia da Consciência Negra, feriado nacional que acontece na quinta (20). O acesso é gratuito.

São quase 20 atrações se apresentado no espaço, um marco da resistência das tradições de povos de matriz africana. Haverá apresentações do Maracatu Aurora Africana, do Bloco Afro Daruê Malungo, do Coco dos Pretos, Uana, além do grupo africano Kokoko! e dos afoxés Afefe Legbará e Ylê de Egba,

A programação foi articulada pelo Movimento Negro Unificado e pela Prefeitura do Recife.

Os festejos começam nesta terça, a partir das 18h, com uma edição especial da

terça Negra. Até as 23h, irão se apresentar os maracatus Nação Sol Brilhante do Recife e Aurora Africana, Tiguer e A Patota, o Afoxé Filhos de Oxáguiam e o Grupo Dobrando o Couro.

Na quarta (19), a partir das 19h, o Pátio recebe a programação do Palco Tereza de Benguela, em homenagem à líder quilombola que, nos idos de 1770, liderou a resistência do povo do Quilombo do Piolho, às margens do Rio Guaporé, no atual estado de Mato Grosso.

Até as 22h, irão se apresentar o Bloco Afro Daruê Malungo, o Coco dos Pretos, Uana e o duo Kokoko!, de Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, que faz uma mistura de música eletrônica com ritmos ancestrais africanos.

Protagonizada pelo Afoxé Aganju Aséobá e pelo Mago de Tarso, a noite do dia 20 será celebrada com mais uma edição do Festival de Cultura Negra de Pernambuco, Afrofest, concebido e realizado pela produtora cultural Jadion Helena, com apoio do poder público municipal.

A festa termina na sexta (21), com o Mercado Afro e grande cortejo, saindo do Pátio do Terço, em direção ao Pátio de São Pedro, para conduzir, simbolicamente, a cidade a um futuro de mais respeito, deferência e reverência às tradições de matriz africana. Participarão do cortejo seis afoxés: Afefé Legbará, Ara Omim, Ylê de Egba, Omo Lufan, Oyá Guerrê e Obá Iroko.