Governo de Pernambuco decreta ponto facultativo na sexta (21), dia seguinte ao feriado nacional do Dia da Consciência Negra

Ponto facultativo foi publicado no Diário Oficial desta sexta (14) e é válido para todas as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta

Diario de Pernambuco

Publicado: 14/11/2025 às 07:27

Palácio do Campo das Princesa/Foto: Yacy Ribeiro/ Secom

Palácio do Campo das Princesa (Foto: Yacy Ribeiro/ Secom)

Os servidores do estado de Pernambuco ganharam um feriadão na próxima semana. Foi publicado no Diário Oficial do estado nesta sexta-feira (14), a decretação de ponto facultativo na sexta (21), dia seguinte ao feriado nacional de Zumbi dos Palmares, Dia da Consciência Negra.

O ponto facultativo será válido para todas as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta. Os serviços essenciais serão mantidos para garantir assistência à população.

Consciência Negra , Dia da consciência negra , feriadão , feriado nacional , Pernambuco , Ponto Facultativ , Ponto Facultativo
