Profissionais de educação do estado receberão mais de R$ 207 milhões em bônus; entenda

Profissionais da educação podem consultar os valores a receber através da plataforma online do BDE. Este ano, o valor total a ser pago é superior a R$ 207 milhões, segundo o Governo

Profissionais da educação da Rede Estadual de Ensino já podem consultar os valores disponíveis para o pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) de 2025. A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) divulgou, nesta quinta (9), que neste ano o valor total a ser pago é superior a R$ 207 milhões, variando entre R$ 240,72 e R$ 11.268, 20.

Segundo o Governo, serão contemplados mais de 36 mil vínculos que desempenharam suas funções nos processos educacionais e alcançaram as metas, tanto nas unidades escolares elegíveis ao benefício, como nas Gerências Regionais de Educação (GREs) e na sede da Secretaria de Educação, no ano de 2024.

Consulta

Os profissionais da educação podem fazer a consulta dos valores acessando o link https://bde.educacao.pe.gov.br/. O acesso à plataforma é realizado a partir da inserção da matrícula, CPF e data de nascimento. Contestações podem ser feitas até o dia 13. Ainda não foi divulgada a data oficial dos pagamentos.

Em caso de dúvida ou dificuldades de acesso, os beneficiários podem entrar em contato pelo endereço eletrônico [email protected].

Critério

Receberão o bônus os profissionais da educação que atuaram nas escolas que possuem matrículas nas etapas de ensino examinadas pelas avaliações externas (Ideb e Idepe), ou seja, 5º ano do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio.

Além disso, também estão aptos a receber o benefício os servidores que possuem pelos menos seis meses de efetivo exercício no ano de 2024 em unidade escolar elegível, Gerência Regional de Educação (GRE) ou na sede da Secretaria de Educação.