PRF salva estudante de perder o Enen 2025 após o ônibus em que estava quebrar na estrada

Alice Antunes, de 29 anos, entrou em desespero quando o ônibus que a levava a Sertânia, no Sertão de Pernambuco, para fazer prova do Enen 2025 teve uma pane mecânica

Alice conseguiu chegar a tempo para a prova do Enen 2025 após carona da PRF (DIVULGAÇÃO/PRF)

A estudante Alice Antunes, de 29 anos, viveu um drama na manhã deste domingo (16). Ela estava em um ônibus a caminho de Sertânia, no Sertão de Pernambuco, para fazer a prova do Enem quando o veículo teve uma pane mecânica.

À margem da BR-232, sem opção de pegar outra condução a fim de chegar a tempo para a realização do exame, ela entrou em desespero.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que passava pelo local percebeu o estado de nervosismo em que ela se encontrava e atendeu ao seu pedido de ajuda, levando Alice até o local da prova, em Sertânia, garantindo a sua entrada antes do fechamento dos portões.

A estudante, que pretende o curso de Jornalismo, agradeceu à equipe e enviou uma mensagem aos policiais que participaram da ação.

"Agora, boa noite!

Primeiramente, gostaria de agradecer novamente por me trazerem até Sertânia para fazer o Enem, muito obrigada mesmo! Num momento tão difícil como o de hoje, com contratempos que eu não esperava, a ajuda de vocês foi crucial!

Portanto, gostaria de elogiar a atitude que tiveram, pois, essa ação, teve grande impacto positivo em minha vida, tanto em me ajudar a não chegar após o fechamento dos portões, quanto em ter sido um ótimo exemplo de empatia, dignidade e respeito.

Fizeram um excelente trabalho de proteção e colaboração para com uma cidadã.

Parabéns!", afirmou a estudante Alice Antunes.

