Começa nesta segunda (17) a nova etapa do censo de condutores de tração animal do Recife

Cadastro é obrigatório para acesso à indenização e aos benefícios do programa municipal; ação segue até 10 de dezembro

Cavalos foram recolhidos e serão disponibilizados para adoção (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Uma nova etapa do censo dos condutores de veículos de tração animal começa nesta segunda-feira (17) no Recife. O atendimento inicial ocorre no Campo ao lado da UPAE do Arruda, na Avenida Professor José dos Anjos, Zona Norte da cidade. O levantamento tem o objetivo de identificar os tutores e mapear a quantidade de cavalos e carroças em circulação.

O cadastro é obrigatório para que os condutores possam ter acesso aos benefícios do Programa Gradual de Retirada de Veículos de Tração Animal, que prevê a proibição completa da atividade a partir de 31 de janeiro de 2026.

Para participar, os condutores devem comparecer aos pontos de atendimento das 8h às 12h, levando documento de identificação e comprovante de residência com CEP do Recife. Durante o procedimento, o cavalo recebe um chip subcutâneo e a carroça é identificada com um adesivo impermeável.

Após o cadastramento, os participantes serão convocados para comprovação das informações declaradas. Quem atender aos requisitos poderá receber indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça, no valor de R$ 1,2 mil por unidade.

Na primeira fase do programa, seis condutores receberam indenização, após entregarem seis cavalos e cinco carroças. Eles também foram encaminhados para vagas de emprego na limpeza urbana, tiveram acesso a microcrédito e receberam bicicletas elétricas.

O programa oferece ainda cursos de formação e apoio ao empreendedorismo, com mais de 60 opções de qualificação profissional e distribuição de kits de trabalho.

Cronograma do cadastramento

24 e 25 de novembro — Joana Bezerra

Local: Av. Martin Luther King, nº 96

27 e 28 de novembro — Dois Irmãos

Local: Praça de Dois Irmãos

1 e 2 de dezembro — Várzea

Local: Praça da Várzea

4 e 5 de dezembro — Mustardinha

Local: Praça do ABC

9 e 10 de dezembro — Ibura

Local: Rua Professor José Brasileiro, nº 100 – Vila Nova, Ibura de Baixo