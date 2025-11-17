Começa nesta segunda (17) a nova etapa do censo de condutores de tração animal do Recife
Cadastro é obrigatório para acesso à indenização e aos benefícios do programa municipal; ação segue até 10 de dezembro
Publicado: 17/11/2025 às 08:33
Cavalos foram recolhidos e serão disponibilizados para adoção (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Uma nova etapa do censo dos condutores de veículos de tração animal começa nesta segunda-feira (17) no Recife. O atendimento inicial ocorre no Campo ao lado da UPAE do Arruda, na Avenida Professor José dos Anjos, Zona Norte da cidade. O levantamento tem o objetivo de identificar os tutores e mapear a quantidade de cavalos e carroças em circulação.
O cadastro é obrigatório para que os condutores possam ter acesso aos benefícios do Programa Gradual de Retirada de Veículos de Tração Animal, que prevê a proibição completa da atividade a partir de 31 de janeiro de 2026.
Para participar, os condutores devem comparecer aos pontos de atendimento das 8h às 12h, levando documento de identificação e comprovante de residência com CEP do Recife. Durante o procedimento, o cavalo recebe um chip subcutâneo e a carroça é identificada com um adesivo impermeável.
Após o cadastramento, os participantes serão convocados para comprovação das informações declaradas. Quem atender aos requisitos poderá receber indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça, no valor de R$ 1,2 mil por unidade.
Na primeira fase do programa, seis condutores receberam indenização, após entregarem seis cavalos e cinco carroças. Eles também foram encaminhados para vagas de emprego na limpeza urbana, tiveram acesso a microcrédito e receberam bicicletas elétricas.
O programa oferece ainda cursos de formação e apoio ao empreendedorismo, com mais de 60 opções de qualificação profissional e distribuição de kits de trabalho.
Cronograma do cadastramento
24 e 25 de novembro — Joana Bezerra
Local: Av. Martin Luther King, nº 96
27 e 28 de novembro — Dois Irmãos
Local: Praça de Dois Irmãos
1 e 2 de dezembro — Várzea
Local: Praça da Várzea
4 e 5 de dezembro — Mustardinha
Local: Praça do ABC
9 e 10 de dezembro — Ibura
Local: Rua Professor José Brasileiro, nº 100 – Vila Nova, Ibura de Baixo