"Pedi uma cadeira de rodas para o Papai Noel", diz menina que faz tratamento de hemodiálise no IMIP

Rebeka Vittória de 14 anos, moradora de Itapissuma, no Grande Recife, acorda 4h30 da manhã para fazer tratamento de hemodiálise no IMIP. Ela entregou seus pedidos natalinos para a Campanha Papai Noel dos Correios 2025.

Recife, PE, 14/11/2025 - PAPAI NOEL NO IMIP - Parceria entre Correios e Imip, leva Papai Noel a receber as cartinhas das crianças em tratamento. ( Rafael Vieira)

A chegada do período natalino faz o sentimento de esperança se renovar dentro das pessoas, principalmente nas crianças que fazem tratamentos em hospitais em todo Brasil, como Rebeka Vittoria, de 14 anos.

Ela realiza sessões de hemodiálise no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), local onde ela entregou, nesta sexta-feira (14), sua cartinha de pedidos para a Campanha Papai Noel dos Correios 2025.

“Eu pedi uma cadeira de rodas, um edredom e uma maleta de maquiagem ao Papai Noel, pois sou vaidosa. O pedido da cadeira foi porque essa minha que uso é antiga e está quebrada, o que dificulta um pouco em algumas atividades que faço”, explicou Rebeca que ganhou a atual cadeira de rodas na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Por conta das Infecções do Trato Urinário (ITUs) e bexiga neurogênica, disfunção urinária causada por um problema no sistema nervoso, Rebeka Vittória precisou começar o tratamento de hemodiálise no início de 2025, após perder parte das funções renais por conta de uma forte infecção urinária.

Com isso, ela passou a frequentar o IMIP todas às segundas, quartas e sextas para realizar as sessões no período da manhã. Por conta disso, nos dias do tratamento, Rebeka e a mãe, Roseclécia Pereira, de 32 anos, precisam acordar por volta das 4h30 para pegar o transporte do Tratamento Fora de Domicílios (TFD) de Itapissuma, no Grande Recife, que segue com destino a capital pernambucana.

“Quando comecei a hemodiálise, achava que era o meu fim, porque pensava que o tratamento era uma coisa horrível e iria impedir de praticar as modalidades de atletismo. Mas o tratamento melhorou muito minha vida e estou até conseguindo ganhar medalhas de ouro nas competições que disputei”, ressaltou Rebeka Vittória, que pratica arremessos de dardo, disco e peso na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Além dos problemas no sistema urinário, Rebeka nasceu com mielomeningocele, uma das formas mais graves de espinha bífida, um tipo de malformação congênita que afeta o desenvolvimento do tubo neural do feto.

“Descobri com seis meses que ela tinha mielomeningocele. Depois, com oito meses, também foi descoberto que ela tinha hidrocefalia. Rebeka passou por cirurgia para tentar corrigir a malformação da espinha bífida, além de ter feito troca de válvula com dez meses, relembra Roseclécia Pereira.

E foi justamente em um dia de sessão de hemodiálise que Rebeka conseguiu encontrar o Papai Noel, que estava fazendo o segundo recolhimento presencial de cartinhas da campanha em Pernambuco, iniciada em todo o Brasil no dia 7 de novembro.

“Geralmente, as crianças pedem boneco, bola e bicicleta, mas os pedidos do IMIP são inusitados”, adiantou o ‘bom velhinho’. “Já me pediram roupas, cadeira de rodas e até uma cozinha. O tipo de pedido não importa, o que vale mesmo é saber que Papai Noel existe e que esse pedacinho de papel, onde eles escrevem os sonhos, se tornarão realidade”, concluiu.

Campanha Papai Noel dos Correios 2025

Realizada há 36 anos, a Campanha Papai Noel dos Correios 2025 recolhe cartas de crianças com pedidos de presentes por todo o Brasil. As cartinhas recebidas pelo Papai e a Mamãe Noel serão disponibilizadas para adoção por padrinhos e madrinhas anônimos, que podem escolher uma ou mais crianças no blognoel. As adoções e entregas dos presentes podem ser realizadas até o dia 19 de dezembro.

Em Pernambuco, a campanha conta com a participação de escolas públicas, creches, instituições sociais e do público. Na última terça (11), houve o recolhimento das cartinhas no Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda.

“Essa campanha é muito emocionante e gratificante para os Correios, pois proporciona momentos inesquecíveis. São momentos sublimes que precisam de apoios da população de Pernambuco”, enfatizou o superintendente dos Correios em Pernambuco, Ricardo Santos.

Nesta sexta (14), a ação aconteceu no IMIP, no setor de hemodiálise pediátrica do hospital, onde 13 crianças atendidas pelo serviço entregaram seus pedidos.

“Essas experiências são essenciais para a percepção do paciente, que já está numa situação de fragilidade pelo adoecimento. Ações como essa traz uma leveza para essa realidade, sem contar que isso melhora o próprio desfecho de saúde do paciente”, explicou o diretor de Governança Clínica do IMIP, Gustavo Miranda, que afirmou ter mais de 150 crianças que fazem tratamento no hospital.

Possibilidade de Rebeka andar

Segundo Roseclécia Pereira, existe a possibilidade de Rebeka conseguir andar. Para isso, ela tem que passar por cirurgias nos joelhos e no quadril, que só podem ser realizadas assim que seus rins voltarem a funcionar normalmente.

Enquanto isso não acontece, Rebeka segue com o tratamento, praticando atividades esportivas e gravando vídeos para o seu Instagram, o que faz com que ela fique cada vez mais famosa.

“Acho que a Rebeka mais jovem estaria muito orgulhosa de mim, pois sou muito sonhadora. Quando eu era muito pequena, meu sonho sempre foi ser famosa e aparecer na televisão. Como tenho um celular, acho que realizei esse meu desejo. Mas eu não parei de sonhar, pois como um louvor: ‘volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos’ e tenho certeza que ele vai realizar os meus,” finalizou.