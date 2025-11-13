A caminho do velório do irmão, jovem de 18 anos morre em acidente de trânsito em Caruaru

O acidente envolvendo o motociclista e um ônibus ocorreu na manhã desta quarta-feira (12), no Residencial Luiz Bezerra Torres, em Caruaru

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um jovem de 18 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (12), no Residencial Luiz Bezerra Torres, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A vítima, identificada como Sandro Osmarino da Silva, seguia para o velório do irmão quando a moto que conduzia colidiu com um ônibus.

De acordo com informações de familiares, Sandro havia saído para buscar uma parente e seguiria para o bairro de Santa Rosa, onde ocorreria o velório.

Testemunhas relataram que ele aparentava estar sob efeito de medicamentos e bastante abalado pela morte do irmão, registrada na última segunda-feira (10).

A vítima pilotava uma motocicleta modelo Honda Pop quando atingiu o pneu traseiro do ônibus. O óbito foi constatado ainda no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Policiais militares isolaram a área até a chegada das equipes da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC). Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

O caso está sendo investigado pela 90ª Delegacia Seccional de Caruaru. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todo os fatos", destacou a PCPE em nota.