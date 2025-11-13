Gattuso critica Eliminatórias na Europa e compara com América do Sul: 'Temos que repensar'

A Seleção Italiana se encontra na 2ª colocação do seu grupo das Eliminatórias, porém precisa terminar em primeiro para se classificar para a Copa do Mundo de 2026

Gattuso treinador Itália (FRED TANNEAU / AFP)

Na véspera do duelo contra a Moldávia pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, Gennaro Gattuso, técnico da Itália, criticou a fórmula de disputa do torneio qualificatório. Na visão dele, a disputa é desigual e dificulta o caminho das nações europeias.

"Sem arrependimentos, vencer ajuda a vencer, mas é normal que precisemos entender os critérios. Olhando para a tabela sul-americana, que tem dez equipes, das quais seis se classificam, a sétima disputa um playoff contra a equipe da Oceania, essa é a decepção. Definitivamente temos que repensar as coisas. Quanto ao resto, meu foco está na partida de amanhã, não vou além disso", declarou Gattuso.

Na Europa, as Eliminatórias são disputadas em fase de grupos, sendo que 54 nações são dividias em 12 chaves e somente o líder assegura classificação direta para o Mundial. Já os segundos colocados participam da repescagem europeia.

Na América do Sul, por outro lado, são apenas dez países na disputa. Os times se enfrentam em dois turnos, no formato de pontos corridos, totalizando 18 rodadas, e os seis melhores garantem vaga na Copa do Mundo. Já o sétimo colocado encara a repescagem intercontinental contra a seleção que venceu as eliminatórias na Oceania.

As declarações de Gattuso vêm diante de mais um momento delicado do futebol italiano. Nas duas últimas Copas, em 2018, na Rússia, e 2022, no Catar, os tetracampeões ficaram de fora da disputa.

Desta vez, a seleção italiana tem um novo cenário desfavorável. O país ocupa a segunda colocação do Grupo I, com três pontos a menos que a líder Noruega, a duas rodadas do fim das Eliminatórias na Europa. Para conquistar a vaga direta para o próximo Mundial, os italianos precisam assumir a liderança da chave.

Nesta quarta-feira, às 16h45, a Itália enfrenta a Moldávia fora de casa. Já no próximo domingo, no mesmo horário, a seleção comandada por Gattuso tem confronto direto contra a Noruega, em casa.

