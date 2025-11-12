Uruguaio suspeito de matar companheira no Recife tem flagrante convertido em prisão preventiva

A informação sobre a situação de Nestor Nicolas Blanco, de 44 anos, foi repassada, nesta quarta (12), pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), após a audiência de custódia realizada em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

Uruguaio acusado de matar companheira passa por audiência de custódia no Recife (Reprodução/Tv Guararapes)

O uruguaio suspeito de matar por asfixia a companheira, em um apartamento no centro do Recife, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

A informação sobre a situação de Nestor Nicolas Blanco, de 44 anos, foi repassada, nesta quarta (12), pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), após a audiência de custódia realizada em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Depois da audiência, Nestor foi levado ao Centro de Observação Criminológica (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife, onde ficará à disposição da Justiça.

Na terça (11), Nestor foi preso e confessou ter matado a companheira, Lorena de Araújo Duarte, dentro do apartamento onde moravam, no bairro Boa Vista.

A vítima foi encontrada por policiais no Edifiício Suape.

O crime foi registrado como feminicídio pela Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul. A Polícia Civil disse, em entrevista coletiva, que o estrangeiro matou a mulher por enforcamento

Como foi o crime

De acordo com o delegado do caso, Mário Melo, o casal mantinha um relacionamento conturbado há cerca de um ano, com histórico de brigas motivadas por ciúmes e desentendimentos financeiros.

Segundo relato do policial, familiares da mulher desaprovavam a relação e já haviam presenciado outras situações de agressão. Uma delas teria ocorrido em maio de 2024, na cidade de Maceió.

O suspeito, que mora no Brasil desde junho de 2024 e trabalhava como motorista de aplicativo, não possui familiares no país. De acordo com o delegado Mário, a relação era “de idas e vindas” e marcada por episódios de violência.

“A família da vítima desaprovava essa relação e ele [o uruguaio] não tem nenhum parente aqui. Então para a família ele era um forasteiro Ninguém sabia muito bem a origem e as pessoas se preocupavam com ela”, destaca o delegado.

Ainda conforme o depoimento do suspeito à polícia, o crime aconteceu após mais uma discussão entre o casal, durante a madrugada.

Ele, afirmou, conforme a polícia, que deu uma tapa forte na companheira, o que provocou sangramento. Ao tentar “estancar o sangue”, acabou a asfixiando, alegando não ter percebido a força empregada. A mulher desmaiou e, ao checar o pulso, o suspeito teria constatado que ela estava morta.

Momentos depois, o uruguaio foi encontrado por policiais atordoado nas imediações de Boa Viagem, aparentando confusão. Durante a abordagem, acabou confessando o crime e indicando o local onde o corpo estava. Ao chegarem ao apartamento, os agentes encontraram a vítima já sem vida, deitada no quarto.

Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado ao DHPP. O suspeito permanece detido e deve passar por audiência de custódia na quarta-feira (12). A depender da decisão judicial, o inquérito deverá ser concluído em 10 dias, caso ele continue preso, ou em 30 dias, caso responda em liberdade.

Segundo a Polícia Civil, a situação migratória do acusado está regular. Ele possuía Carteira Nacional de Habilitação brasileira e trabalhava de forma legalizada como motorista de aplicativo.