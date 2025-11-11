Palácio da Justiça ganha iluminação natalina e marca início das celebrações de fim de ano

Palácio do TJPE é iluminado com decoração natalina (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) inaugurou, nesta terça-feira (11) , a iluminação natalina do Palácio da Justiça, na Praça da República, no Centro do Recife. O evento teve a presença do presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto.

A decoração, desenvolvida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura do Tribunal, marca a abertura das comemorações natalinas do Poder Judiciário estadual. O projeto foi elaborado para valorizar o edifício histórico e criar um espaço de convivência e celebração aberto ao público.

O Palácio da Justiça recebeu uma ambientação com luzes em tons dourado e vermelho. Na entrada principal, um portal de boas-vindas e uma árvore tridimensional decorada com presentes compõem o cenário, simbolizando o período de união e renovação. No jardim, as árvores da Rua do Imperador estão iluminadas com cordões de microlâmpadas, formando um percurso de luz que integra o prédio à paisagem urbana do centro histórico.

De acordo com o presidente do TJPE, a iniciativa busca reforçar o compromisso do com a preservação do patrimônio público e a valorização dos espaços de convivência. A iluminação natalina foi projetada para destacar os elementos arquitetônicos do Palácio, edifício tombado pela Fundarpe e pelo Iphan.

“Nós fazemos questão de, neste momento, dividir com todos uma reflexão daquilo que a gente fez de bom, de ruim e do que a gente pode melhorar, e tornar o nosso dezembro um lugar cada vez mais agradável, com as pessoas se preocupando umas com as outras. Esse é o símbolo do Natal, esse é o símbolo que a gente quer deixar hoje, acendendo a bela iluminação de Natal do Tribunal de Justiça do Estado”, afirma o presidente do TJPE.

Projetado pelo arquiteto Giacomo Palumbo, com colaboração de Evaristo de Sá, o Palácio da Justiça teve sua pedra fundamental lançada em 2 de julho de 1924, durante o governo de Sérgio Loreto e a gestão do desembargador Abdias de Oliveira. As obras foram concluídas no governo de Estácio Coimbra, garantindo à Justiça Estadual sua sede própria.

Decoração

A iluminação conta com diversos componentes em LED blindado e lâmpadas Strobo, criando efeitos de movimento e brilho. Entre os principais elementos estão:

- Figuras luminosas bidimensionais em forma de flâmulas e laços, nas cores branco morno e vermelho;

- Cortinas de microlâmpadas LED nas colunas da fachada principal;

- Árvore tridimensional com estrutura metálica e mangueiras luminosas;

- Pórtico de entrada iluminado, com desenho de laço;

- Cascata de luzes instaladas ao longo do pórtico;

- Microlâmpadas LED iluminando os caules das árvores do jardim.

