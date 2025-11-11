Inflação desacelera em outubro e Recife registra uma das menores altas do país

A capital pernambucana registrou sexto lugar na pesquisa, com 0,17%.

Supermercado (Valter Campanato/Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta segunda-feira (11), os dados de inflação da Região Metropolitana do Recife (RMR). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou desaceleração em outubro, com alta de 0,17%, após ter avançado 0,56% em setembro.

Em comparação com o mesmo mês de 2024, quando o índice havia sido 0,50%, também houve uma queda. No acumulado de 2025, a inflação do Grande Recife soma 3,84%.

Grupos de produtos e serviços

Entre os grupos que compõem o IPCA, o destaque na Região Metropolitana do Recife foi o setor de Transportes, com alta de 0,86%, bem acima da média nacional (0,11%), refletindo pressões locais. O Vestuário também apresentou aumento expressivo (0,70%, frente à 0,51% no país). Veja os demais setores:

Saúde e cuidados pessoais: +0,47%

Alimentação e bebidas: +0,01% (estável, igual ao Brasil)

Educação: +0,03% (ligeiramente abaixo dos +0,06% nacionais)

Despesas pessoais: -0,11% (no Brasil, +0,45%)

Habitação: -0,40% (queda superior à nacional de -0,30%)

Artigos de residência: -0,69% (ante -0,34% no país)

Comunicação: -0,49% (frente à -0,16% nacional)

INPC também desacelerou em outubro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do Grande Recife registrou variação de 0,13% no último mês. Assim como no IPCA, a RMR registrou a sexta maior inflação entre as 16 regiões pesquisadas.

O grupo de Transportes, seguindo a tendência do IPCA, teve a maior alta mensal (+0,98%), seguido por Vestuário (+0,65%). Confira outros destaques. No acumulado do ano, os Transportes somam alta de 5,02%, e o Vestuário, 3,43%.

Saúde e cuidados pessoais: +0,42%

Alimentação e bebidas: -0,01% (estável)

Educação: -0,02%

Habitação: -0,31%

Artigos de residência: -0,67%

Comunicação: -0,64%

É válido destacar que os grupos de Artigos de Residência (-1,41%) e a Comunicação (-0,59%) registraram as maiores quedas no total anual.

Confira ranking nacional do IPCA

Goiânia – 0,96% Porto Alegre – 0,33% Vitória – 0,31% Belém – 0,26% Aracaju – 0,20% Recife – 0,17% Rio Branco – 0,10% Brasília – 0,06% Salvador – 0,06% São Paulo – 0,04% Fortaleza – -0,02% Curitiba – -0,02% Rio de Janeiro – -0,06% Campo Grande – -0,08% São Luís – -0,15% Belo Horizonte – -0,15%

IPCA e INPC nacional

A nível nacional, o IPCA ficou em 0,09% em outubro, desacelerando em relação a setembro (0,48%).

No acumulado de 12 meses, a inflação foi de 4,68%, abaixo dos 5,17% registrados anteriormente. Veja dados a seguir:

Outubro de 20250: 09%

Setembro de 2025: 0,48%

Outubro de 2024: 0,56%

Acumulado no ano: 3,73%

Acumulado em 12 meses: 4,68%

Metodologia da pesquisa

O IPCA mede a variação de preços para famílias com rendimentos entre 1 e 40 salários mínimos, enquanto o INPC é voltado a famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos.

Ambos abrangem as regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. O próximo resultado, referente a novembro, será divulgado em 10 de dezembro.