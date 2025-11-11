Dois homens em uma moto são mortos a tiros em Jaboatão dos Guararapes

Vítimas estavam em uma motocicleta quando foram atingidas por disparos na noite de segunda-feira (10), no bairro de Comporta

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Dois homens foram mortos a tiros na noite desta segunda-feira (10) na Rua Ararendá, no bairro de Comporta, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

As vítimas foram identificadas como José Santos, de 35 anos, e Jefferson de Oliveira, de 28. Segundo informações iniciais, os dois trafegavam em uma motocicleta quando foram atingidos por vários disparos de arma de fogo. Eles morreram no local antes mesmo da chegada do socorro.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada do Instituto de Criminalística (IC), responsável pela perícia. O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção dos corpos.

O caso registrado como duplo homicídio consumado está sob a responsabilidade da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitano Sul. "As diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido", destacou a Polícia Civil de Pernambuco em nota.