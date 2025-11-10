Novo chefe da Polícia Civil promete dar continuidade ao trabalho

Novo chefe da Polícia Civil de Pernambuco, delegado Felipe Monteiro Costa, (à esq.) assume a função em substituição a Renato Rocha (à dir.) (Marina Torres/DP)

O novo chefe da Polícia Civil de Pernambuco, delegado Felipe Monteiro Costa assume a função em substituição a Renato Rocha, que pediu exoneração, após 18 meses no cargo. A troca mudança foi comunicada pela governadora Raquel Lyra (PSD), na sexta-feira passada. Nesta segunda-feira (11), Felipe disse que tem a missão de dar continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado para melhorar a segurança dos pernambucanos. Ele participa da formatura dos novos delegados, agentes e escrivães da Polícia Civil, no Centro de Convenções”.

“Chegam para somar com esse grande efetivo que já faz um trabalho muito bom, para que a gente alcance resultados históricos e fazer, quem sabe, o melhor ano da história de Pernambuco”, disse o novo chefe.

Felipe ressaltou que não se pode ficar satisfeito com esses números e sim avançar cada vez mais para que possa trazer uma segurança à sociedade pernambucana cada vez maior. “E isso que a gente espera com a chegada desses novos policiais. A governadora já anunciou também a chegada da nova turma do novo efetivo que vai se somar a esse que está entrando”, disse o novo chefe da Polícia Civil. “É um momento de festa para receber esses novos policiais, de acolher e, ao mesmo tempo,

dar seguimento a um trabalho que vem sendo muito bem feito”, disse Felipe Monteiro Costa.

EX-CHEFE

O ex-chefe da Polícia Civil, delegado Renato Rocha, também está presente na formatura do novos policiais e disse que a mudança de comando já estava nos planos. “Vou tentar algo, talvez na iniciativa privada, que é um projeto antigo que eu tenho”, contou ao Blog Dantas Barreto.

Ele fez um balanço positivo sobre o período em que esteve no cargo. “O balanço é muito bom. A gente vem aí há 18 meses sem nenhum aumento dos indicadores mais expressivos da criminalidade. Isso mostra que o trabalho não só da Polícia Civil, mas de todas as forças de segurança está certo, está no caminho certo. A gente vai fechar este ano com o melhor ano da série histórica”, ressaltou Renato Rocha.

Quanto ao sucessor na Chefia da Política Civil, Renato disse que se trata de alguém em que confia. “Tive a honra de indicar para meu lugar, então é um amigo e irmão. Felipe tem totais condições de fazer um trabalho muito melhor do que eu fiz. A gente espera mesmo e não é só esperança, é a certeza de que isso vai acontecer”, afirmou Rocha.