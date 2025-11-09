"O pior dia da minha vida", lamenta Bortoleto após abandonar GP do Brasil

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber (Divulgação/Sauber)

O piloto Gabriel Bortoleto, da Sauber, descreveu este domingo (9) como o "pior dia" de sua vida, após abandonar precocemente o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, vencido pelo líder do campeonato, o britânico Lando Norris.

Primeiro brasileiro a competir em Interlagos desde Felipe Massa em 2017, Bortoleto foi forçado a abandonar logo na primeira volta, após um acidente causado por um toque com o canadense Lance Stroll (Aston Martin) em uma curva.

"É difícil, porque é em casa, na frente do meu país, na frente da minha família. Com certeza é o pior dia da minha vida, sendo bem sincero", declarou o jovem de 21 anos aos repórteres.

"Faz parte do aprendizado (...) Vou continuar trabalhando e se Deus quiser da próxima vez vai ser melhor", declarou ele.

Bortoleto, que havia terminado em décimo lugar no Grande Prêmio do México duas semanas atrás e já havia pontuado em cinco corridas em sua primeira temporada na F1, recebeu uma enorme ovação do público.

"Os momentos dificeis que eu passei na minha carreira foram os momentos que me formaram como piloto mais forte", se consolou.

Apesar do incidente, o brasileiro evitou se envolver em uma polêmica com Stroll. "Não vou vir aqui e apontar o dedo para ele, para mim, seja lá o que for", disse ele. "Estava lado a lado com o Stroll, ele estava com o composto duro, tinha menos tração (...) ". Na minha visão, eu estava ali, ele sabia que eu estava do lado de fora (da curva), mas foi em linha reta, como se eu não estivesse lá. Enganchou minha asa dianteira com a roda dele, eu peguei a grama e fui para o muro, não tinha o que fazer", contou o piloto paulista.

Bortoleto havia sofrido um acidente espetacular no sábado durante a corrida sprint e não pôde participar da classificação para o Grande Prêmio devido aos danos em seu carro. Neste domingo, seu companheiro de equipe, o piloto alemão Nico Hülkenberg, terminou em nono lugar.

"Foi de partir o coração ver Gabi ser forçado a sair da pista na primeira volta de seu primeiro Grande Prêmio em casa, especialmente com o incrível apoio dos fãs", disse o chefe da Sauber Jonathan Wheatley em um comunicado da equipe, embora tenha expressado "sentimentos mistos" porque "Nico lutou brilhantemente".