Portões abertos para o 1º dia do Enem 2025; PE tem mais de 272 mil candidatos

Enem 2025 (Camila Estephania/DP)

Os portões dos locais onde serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, neste domingo (9), abriram às 12h. As portas serão fechadas obrigatoriamente às 13h, quando nenhum candidato poderá entrar mais. De acordo com a organização do exame, as provas serão entregues para os alunos às 13h30, a partir de quando terão 5h e 30 minutos para concluir o teste.

Horas antes da abertura dos portões, vários estudantes se reuniam nas proximidades do Centro Universitário Brasileiro (Unibra), no bairro da Boa Vista, Centro do Recife. É o caso de Heloise Stephanny, de 18 anos, que vai tentar uma vaga no curso de Design. “A expectativa é que consiga fazer uma boa prova e passar com bolsa 100% do ProUni, pra fazer tudo com tranquilidade”, disse a jovem, que tem como principal foco o ingresso na UniFBV.

O tema da redação é um dos aspectos que geram mais expectativa entre os alunos. “Algumas pessoas acham que será algo relacionado ao racismo ambiental, mas também acho que vai ser algo relacionado ao ideadismo, porque é algo muito relevante este ano”, opina Heloise.

O estudante Nicolas Augusto da Silva, de 18 anos, se preparou para a prova e estava tranquilo, torcendo para que o tema da redação aborde mais conhecimentos gerais. “Achei o tema do ano passado bastante nichado e teve gente com um pouco de dificuldade”, diz ele, que vai concorrer a uma vaga no curso de Design Gráfico.

Cintia Andrade, mãe de Sophia Andrade, que vai prestar vestibular para Direito pela primeira vez, comentou a expectativa da família para o momento: “A gente procurou oferecer a melhor preparação que pôde para ela. Ela tem uma base boa e graças a Deus é uma ótima aluna. Ela está numa grande expectativa e a gente também, mas agora só damos apoio e tranquilidade, estamos mantendo ela calma pra fazer uma boa prova”.



Pernambuco

Em Pernambuco, mais de 272 mil pessoas se inscreveram, sendo 71.331 de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, segundo dados do do Painel do Enem, disponibilizado no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o levantamento do Inep, 199.709 inscritos em Pernambuco são isentos e 72.590, pagantes. Do total de inscritos confirmados no estado, 162.437 (59,65%) são mulheres e 109.862 (40,35%) são homens. Com relação à etnia, a maioria das inscrições confirmadas são de participantes que se autodeclararam pardos (137.354), seguidos de 90.736 participantes autodeclarados brancos, 33.019 pretos, 3.630 amarelos e 4.525 indígenas.

A faixa etária com mais inscrições confirmadas é de 17 anos, com 60.564 inscritos confirmados. Os participantes com mais de 60 anos totalizam 911.



Brasil

Em todo o Brasil, o Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de inscritos confirmados, um aumento de 38% em relação a 2022. Em comparação com 2024, o aumento no número das inscrições foi de 11,22%.

Do total de inscritos, 3.049.710 são isentos e 1.761.628, pagantes. Além disso, 98.558 participantes utilizarão o exame para a certificação de conclusão do ensino médio, iniciativa retomada nesta edição. Para obter a certificação, é necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 500 pontos na redação.

