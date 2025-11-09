Mototaxista morre após ser atingido por carreta na BR-232, em Belo Jardim

Vítima era conhecida como Dé, filho de Zé do Gato, e trabalhava no bairro de Santo Antônio

Instituto de Medicina de Legal (IML) Caruaru (Reprodução)

Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (9) na BR-232, próximo ao Hotel Lacazona, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. A colisão envolveu uma motocicleta e uma carreta, resultando em uma morte no local.

De acordo com as informações preliminares, a vítima foi identificada apenas como Dé, popularmente conhecido como o filho de Zé do Gato. Ele pilotava a moto quando foi atingido pelo veículo de carga, não resistindo aos ferimentos.

Dé trabalhava como mototaxista no bairro de Santo Antônio e era bastante querido na cidade. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

O Diario entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em busca de mais informações sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.