Com aumento de 10% em vagas de creches, Recife inicia 1800 novas matrículas escolares para 2026

As matrículas, que também contemplam Ensino Fundamental e EJA, seguem abertas até o dia 5 de dezembro no Conecta Recife ou no site matriculaonlinerecife.pe.gov.br

O anúncio das vagas e da abertura das matrículas foi feito pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Bartô Leonel/DP)

Com matrículas iniciadas nesta quinta-feira (6), a Prefeitura do Recife abriu 1.800 novas vagas para escolas da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2026. Segundo a gestão municipal, esse quantitativo representa um aumento de cerca de 10% no número de vagas em creches.

O anúncio das vagas e da abertura das matrículas foi feito pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), e pela secretária de Educação da cidade, Cecília Cruz, em coletiva de imprensa na sede do Poder municipal.

“Com as novas vagas anunciadas chegaremos a mais de 18 mil vagas em creches, ficando muito próximo da meta de triplicar o quantitativo de vagas. Vale ressaltar que as crianças que já estão na rede serão matriculadas automaticamente para as próximas série”, destacou o João Campos.

Ainda segundo o prefeito, nos últimos cinco anos a Rede Municipal de Ensino acolheu cerca de 20 mil novos estudantes, passando de 6.439, em 2020, para cerca de 16.800 em 2025.

Segundo a secretária municipal de educação, com o acréscimo dessas novas vagas, que contemplam também o Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), o ano letivo de 2026 passará a atender 111 mil estudantes.

“A gente tem um compromisso muito claro com a primeira infância, mas além disso, com a expansão da nossa educação integral nos anos finais, conseguimos atrair mais alunos para a rede, algo natural e que vem refletindo na qualidade, inclusive no cuidado específico para educação especial inclusiva”, ressaltou

Conforme a gestão municipal, a rede conta atualmente com 426 unidades de ensino, contemplando escolas e creches.

Processo de matrícula

Todo o processo de matrícula acontecerá de forma online, mas a Secretaria de Educação disponibilizará 74 pontos de apoios, entre UTECs, CRAS, CREAS, Compaz, Centros POP, o CETEC e a UASE, para auxiliar famílias sem acesso à internet no processo de inscrição.

A Prefeitura também realizará a Caravana da Matrícula que irá circular por diversos pontos do Recife para auxiliar pais e responsáveis com dificuldades no cadastro. A ação contará com o apoio dos caminhões itinerantes da Primeira Infância, equipados com profissionais da Secretaria de Educação.

A caravana da matrícula irá passar pela Praça da Infância (06/11 à 07/11), Parque Dona Lindu (10/11 à 14/11), Parque da Macaxeira (17/11 à 21/11) e Sítio da Trindade (24/11 à 05/12).

Além disso, a gestão municipal fará novamente uma ação integrada com a Secretária de Saúde, no qual os agentes comunitários de saúde ajudaram com o processo de matrícula. Segundo o João Campos, das 4.861 visitas feitas pela ação no ano passado resultaram em 2772 inscrições de matrículas.

“Desde o ano passado, agentes comunitários de saúde receberam a tarefa de procurar famílias específicas do seu território que não tenham crianças que não estão matriculadas. Eles vão abordar as famílias e solicitar aos responsáveis para que eles possam fazer junto com a família a inscrição no sistema de matrícula dessas crianças”, explicou.

Todo processo de matrícula é dividido em três etapas: o cadastro, que ocorre de 6 de novembro a 5 de dezembro de 2025; a aceitação da vaga, de 9 a 26 de dezembro, que também poderá ser feita via WhatsApp para quem informar o número de celular no ato da inscrição; e a efetivação da matrícula, de 5 a 16 de janeiro de 2026, mediante apresentação dos documentos exigidos.

Em caso de dúvidas, as famílias podem entrar em contato pelo 0800.200.6565, de segunda a sexta, das 8h às 17h, até o dia 17 de janeiro de 2026.

Critérios de prioridade na matrícula

Os novos estudantes que desejam ingressar na Educação Infantil, o sistema utiliza critérios sociais, visando garantir primeiro a vaga de quem mais precisa. Cada critério terá uma pontuação que vai sendo somada a partir das condições da família.

Confira os critérios:

- Sob guarda de Instituição de Acolhimento;

- Cadastro do CadÚnico - pobreza ou extrema pobreza;

- Mãe/pai preso;

- Filho(a) de mãe adolescente;

- Irmão/irmã que já frequenta a unidade;

- Estudante com deficiência;

- Responsável com deficiência;

- Ter ficado na Lista de Espera da Educação Infantil, sem atendimento;

- Crianças que são filhos (as) de mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, bem como crianças vítimas de violência doméstica e familiar, ainda que sem encaminhamento judicial formal;

- Crianças de famílias migrantes, refugiadas, apátridas ou com asilo político;

- Crianças cujas famílias são beneficiárias do "Cria Esperança", destinado aos órfãos e às órfãs vítimas do feminicídio.