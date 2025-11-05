Pernambuco tem 61 Neymars, 113 Rihannas e até 134 Lulas, revela IBGE

O levantamento faz parte da segunda edição da pesquisa sobre os nomes mais frequentes do país, atualizada com o Censo Demográfico 2022

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (Fotos: Reprodução/Redes Sociais e Ricardo Stuckert/PR)

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há 61 pernambucanos chamados Neymar, fazendo alusão ao craque do Santos. Já 187 pessoas atendem por Richarlison, mostrando que o “Pombo” também conquistou os corações (e certidões) do estado. E as homenagens não param por aí: existem 33 Maradonas e 28 Messis, eternizando os ídolos argentinos nos registros do estado.

As divas do pop também marcam presença: são 113 Rihannas, 104 Adeles e 24 Shakiras vivendo em solo pernambucano. No campo político, 23 pernambucanos têm “Lula” como primeiro nome, e 134 levam o sobrenome.

O levantamento, divulgados nesta terça-feira (4), faz parte da segunda edição da pesquisa sobre os nomes mais frequentes do país, atualizada com o Censo Demográfico 2022 — a anterior foi lançada em 2016, com base no Censo 2010.

Sobrenomes mais populares em Pernambuco

Um em cada três pessoas de Pernambuco tem o sobrenome "Silva", segundo revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em uma nova edição do 'Nomes no Brasil', divulgada nesta terça-feira (04).

No estado, o sobrenome "Silva", que lidera o ranking no Brasil, está presente em 34,23% dos registros da população.

Confira o ranking de sobrenomes mais comuns no Brasil:

1º Silva

2º Santos

3º Oliveira

4º Souza

5º Pereira

6º Ferreira

7º Lima

8º Alves

9º Rodrigues

10º Costa



