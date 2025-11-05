As inscrições podem ser realizadas entre os dias 31 de outubro e 10 de novembro de 2025, pelo site oficial da prefeitura; oportunidades são voltadas a candidatos com ensino fundamental e médio completos ou em andamento

Prefeitura de Belo Jardim abre seleção com 155 vagas e salários de até R$ 2,5 mil (Ascom/PCBJ)

A Prefeitura de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, abriu um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 155 profissionais que irão atuar na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município. As oportunidades são voltadas a candidatos com ensino fundamental e médio completos ou em andamento.



As inscrições podem ser realizadas entre os dias 31 de outubro e 10 de novembro de 2025, pelo site oficial da prefeitura: belojardim.pe.gov.br. A taxa de participação varia entre R$ 50 e R$ 60.



Os selecionados terão jornada de 44 horas semanais, com salários que vão de R$ 1.518 a R$ 2.500, dependendo do cargo.



Entre as funções disponíveis estão agente administrativo, agente de limpeza pública, ajudante de pedreiro, pedreiro, operador de máquinas, motorista de caminhão compactador, técnico em edificações, fiscal de limpeza pública, assentador de pavimento e vigilante. Algumas funções exigem comprovação de experiência mínima de seis meses e, em determinados casos, carteira nacional de habilitação (CNH) nas categorias correspondentes.



Os candidatos serão avaliados por meio de entrevista, análise curricular e prova prática, conforme o cargo pleiteado. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 18 de dezembro de 2025.

O processo seletivo terá validade de 12 meses, contados a partir da homologação publicada no Boletim Oficial do Município, podendo ser prorrogado por igual período.

