Superlua poderá ser vista do Recife nesta quarta-feira (5)

Uma Superlua é vista no céu noturno sobre Gaiberg, perto de Heidelberg, no sudoeste da Alemanha, em 17 de outubro de 2024. (Foto de Daniel ROLAND / AFP) Legenda ( AFP)

Recifenses poderão observar, nesta quarta-feira (5), uma superlua. Esta é a segunda e penúltima vez que o fenômeno pode ser observado no Brasil neste ano, de acordo com o Observatório Nacional.

Ela ocorre quando a Lua cheia coincide com o perigeu, que é quando o satélite está no ponto mais próximo de sua órbita em relação à Terra. Assim, a lua natural pode parecer até 14% maior e cerca de 30% mais brilhante do que o normal.

Com a ajuda do tempo, a previsão é que o fenômeno poderá ser visto na capital pernambucana às 17h28. Também será possível observar a superlua de Brasília, Belém e São Paulo.

Segundo informações do Observatório Nacional, a terceira superlua está prevista para 4 de dezembro.