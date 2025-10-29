Dia de Finados: cemitérios do Recife esperam receber cerca de 15 mil pessoas

Cemitério de Santo Amaro, o maior do Recife, finaliza as preparações para receber a população no próximo domingo (2), Dia de Finados

Servidor da prefeitura faz limpeza no Cemitério de Santo Amaro para o Dia de Finados (Rafael Vieira/DP)

Cerca de 15 mil pessoas são esperadas nos cemitérios públicos do Recife – Parque das Flores, Santo Amaro, Tejipió, Casa Amarela e Várzea – no domingo (2), Dia de Finados, segundo a Prefeitura da capital.

A data é considerada uma das mais importantes para os cristãos, que prestam homenagens aos entes queridos que já partiram.

Nesta quarta (29), a equipe do Diario esteve no maior cemitério da capital pernambucana, o Cemitério Senhor Bom Jesus da Redenção, mais conhecido como Cemitério de Santo Amaro, na região central do Recife, para acompanhar a movimentação do local às vésperas do feriado.

De manhã, as ações principais foram de limpeza das vias internas do cemitério e também de jazigos, túmulos e lápides. Poucas pessoas já foram visitar entes queridos.

Manutenção

Ainda segundo a gestão municipal, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) montou um esquema especial de limpeza, que terá início às 06h do feriado de Finados, com expectativa de término às 22h.

Os visitantes poderão ser instruídos também na administração dos Cemitérios por funcionários habilitados para ajudar na localização dos jazigos e ossuários.

Menina Sem Nome

Um dos túmulos mais procurados no Dia de Finados no Cemitério de Santo Amaro é o da Menina Sem Nome. Todos os anos, vários visitantes vão ao local onde está enterrada a garota, que morreu aos 8 anos vítima de um estrangulamento no ano de 1970.

Ela foi encontrada morta na praia do Pina, na Zona Sul do Recife. Ninguém apareceu para reivindicar parentesco com a criança, enterrada como indigente após ficar onze dias no IML do Recife, sem sequer ter seu nome revelado.

Para muitos, a trágica história da criança atribui um caráter canônico para ela. No túmulo, estão colocadas placas de agradecimento por graças alcançadas, bonecas e brinquedos.



Também são muito visitados os túmulos dos ex-governadores de Pernambuco, Miguel Arraes e Eduardo Campos, e o cantor Chico Science, fundador do manguebeat, nos anos 90.

Programação Religiosa

Os cemitérios de Santo Amaro, Parque das Flores, Várzea e Casa Amarela contarão com celebrações religiosas durante todo o Dia de Finados. No primeiro, acontecerão às 7h (missa), 8h30 (recitação do terço), às 10h (celebração da missa), às 12h (missa), às 14h30 (recitação do terço) e às 16h (missa). O Arcebispo Metropolitano, Dom Paulo Jackson, irá celebrar, no dia 02, a missa das 10h em Santo Amaro.



Confira a programação:



Cemitério de Santo Amaro



Missas: 7h | 8h30 (terço) | 10h | 12h | 14h30 (terço)| 16h



Cemitério Parque das Flores



Missas: 7h | 9h | 11h | 14h | 16h



Cemitério da Várzea



Missa: 7h| 11h| 16h



Cemitério de Casa Amarela



Missas: 9h | 15h

